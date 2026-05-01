Японский депутат пообещал передать таинственное послание чиновникам из РФ Японский депутат Судзуки привезет в Россию послание от премьер-министра Такаити

Японский парламентарий от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки рассказал РИА Новости, что везет в Россию устное послание от премьер-министра страны Санаэ Такаити. При этом он отказался говорит о содержании предстоящей беседы.

И в этот раз тоже я выслушал от премьер-министра ее мнение, и придерживаясь этой линии, я передам это российским высокопоставленным лицам. Я точно передам образ мысли премьер-министра, — сказал Судзуки.

Ранее Судзуки сообщил о своем намерении провести в Москве переговоры по теме энергетического партнерства. В рамках визита он планирует обсудить возможные направления двустороннего сотрудничества в этой сфере.

До этого Судзуки заявил, что Такаити высоко ценит отношения с Россией, и этот посыл будет передан российскому руководству. Политик уже посещал Россию в декабре 2025 года, причем до и после того визита он встречался с главой японского правительства.

