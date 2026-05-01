01 мая 2026 в 11:55

Японский депутат раскрыл, какой вопрос намерен обсудить в Москве

Японский депутат Судзуки заявил о планах обсудить в Москве энергосотрудничество

Мунэо Судзуки Мунэо Судзуки Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Японский парламентарий от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки сообщил ТАСС о своем намерении провести в Москве переговоры по теме энергетического партнерства. В рамках визита он планирует обсудить возможные направления двустороннего сотрудничества в этой сфере.

В настоящее время Япония обеспечена энергоснабжением на год. Однако, учитывая различные нестабильные обстоятельства, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, я считаю важным сотрудничество с Россией, — сказал он.

Ранее Судзуки заявил, что премьер-министр Санаэ Такаити высоко ценит отношения с Россией, и этот посыл будет передан российскому руководству. Политик уже посещал Россию в декабре 2025 года, причем до и после того визита он встречался с главой японского правительства.

Тем не менее, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения между Москвой и Токио опустились до исторически низкой отметки. По словам дипломата, причиной стала антироссийская политика японских властей.

Кроме того, она отметила, что для восстановления диалога между Москвой и Токио японской стороне необходимо отказаться от враждебного курса в отношении России. Дипломат подчеркнула, что РФ неоднократно доносила эту позицию до японского руководства.

