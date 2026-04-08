Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 14:18

Отношения России и Японии деградировали до исторического минимума

Захарова: отношения России и Японии деградировали из-за политики Токио

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отношения между Россией и Японией деградировали до беспрецедентно низкого уровня, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отметила спикер внешнеполитического ведомства в ходе брифинга, это произошло вследствие недружественной политики японских властей, передает корреспондент NEWS.ru.

Вследствие недружественной политики официального Токио <...> отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня, — сказала Захарова.

Ранее дипломат сообщила, что посол Японии в России Акира Муто был вызван в Министерство иностранных дел РФ. Ему выразили решительный протест в связи с публикациями о заключении японской Terra Drone Corporation инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников.

До этого Захарова заявила, что запуск совместного проекта между японским производителем беспилотников и украинской компанией Amazing Drones наносит дополнительный урон отношениям России и Японии. По словам дипломата, Токио все глубже втягивается в кризис на Украине.

Власть
Мария Захарова
Россия
Япония
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.