Отношения России и Японии деградировали до исторического минимума

Отношения между Россией и Японией деградировали до беспрецедентно низкого уровня, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отметила спикер внешнеполитического ведомства в ходе брифинга, это произошло вследствие недружественной политики японских властей, передает корреспондент NEWS.ru.

Вследствие недружественной политики официального Токио <...> отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня, — сказала Захарова.

Ранее дипломат сообщила, что посол Японии в России Акира Муто был вызван в Министерство иностранных дел РФ. Ему выразили решительный протест в связи с публикациями о заключении японской Terra Drone Corporation инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников.

До этого Захарова заявила, что запуск совместного проекта между японским производителем беспилотников и украинской компанией Amazing Drones наносит дополнительный урон отношениям России и Японии. По словам дипломата, Токио все глубже втягивается в кризис на Украине.