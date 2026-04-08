08 апреля 2026 в 14:03

Посла Японии вызвали на ковер в МИД России

Посла Японии вызвали в МИД России из-за слов о замороженных активах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посол Японии в России был вызван в Министерство иностранных дел РФ, сообщила представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга. Как передает корреспондент NEWS.ru, дипломат добавила, что ему выразили решительный протест.

Сегодня в Министерство иностранных дел России был вызван посол Японии, ему был выражен протест в связи с опубликованной информацией о заключении компанией Terra Drone Corporation, штаб-квартира ее находится в Токио, инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников, — заявила дипломат.

Помимо этого, отдельно МИД России заявил о протесте японскому послу в Москве Акире Муто из-за слов о планах Токио направить доходы от замороженных российских активов на помощь Украине. В министерстве ответили, что такие действия расцениваются как участие в действиях киевских властей и могут привести к жестким ответным мерам.

Ранее Захарова заявила, что запуск совместного проекта между японским производителем беспилотников Terra Drone Corporation и украинской компанией Amazing Drones наносит дополнительный урон отношениям России и Японии. По словам дипломата, Токио все глубже втягивается в кризис.

Суд арестовал выкинувшего проводницу из поезда пассажира
Юрист напомнил об условиях работы для подростков
«Газпром нефть» провела выездные медосмотры для коренных жителей Ямала
Зеленский выступил с экстренным обращением к России
Психолог объяснила, как стоит относиться к ревности
Раскрыты подробности уголовного дела «мэра-недельки»
Умер бывший тренер баскетбольного клуба ЦСКА
«Исключений не будет»: Трамп поставил жесткий ультиматум союзникам Ирана
Названы вероятные сроки освобождения Славянска и Краматорска
Россия отвергла инициативу ООН по переходу на чистую энергетику
Жительнице Крыма вынесли приговор за нападение на спящего сожителя с ножом
Диетолог ответила, почему опасно переедать на ночь
ЦАХАЛ нанесла «самый мощный удар» по всему Ливану
Диетолог раскрыла, чем лучше всего покрасить яйца на Пасху
ФСИН опровергла информацию о побеге шести заключенных в Чувашии
Онищенко объяснил, почему четвертая стадия рака пока остается приговором
Суд вернул похищенные на строительстве фортификаций миллионы
Слова о Путине, процедуры омоложения, разводы: как живет Галина Данилова
Трамп наметил курс в отношениях с Ираном
Ученый объяснил, почему бобры полезны для окружающей среды
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

