Посла Японии вызвали на ковер в МИД России

Посла Японии вызвали в МИД России из-за слов о замороженных активах

Посол Японии в России был вызван в Министерство иностранных дел РФ, сообщила представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга. Как передает корреспондент NEWS.ru, дипломат добавила, что ему выразили решительный протест.

Сегодня в Министерство иностранных дел России был вызван посол Японии, ему был выражен протест в связи с опубликованной информацией о заключении компанией Terra Drone Corporation, штаб-квартира ее находится в Токио, инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников, — заявила дипломат.

Помимо этого, отдельно МИД России заявил о протесте японскому послу в Москве Акире Муто из-за слов о планах Токио направить доходы от замороженных российских активов на помощь Украине. В министерстве ответили, что такие действия расцениваются как участие в действиях киевских властей и могут привести к жестким ответным мерам.

Ранее Захарова заявила, что запуск совместного проекта между японским производителем беспилотников Terra Drone Corporation и украинской компанией Amazing Drones наносит дополнительный урон отношениям России и Японии. По словам дипломата, Токио все глубже втягивается в кризис.