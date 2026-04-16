Захарова раскрыла, при каком условии возобновится диалог России и Японии Захарова: Японии нужно отказаться от недружественного по отношению к РФ курса

Для возобновления диалога между Россией и Японией Токио нужно отказаться от недружественного по отношению к Москве курса, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Россия неоднократно транслировала Японии эту позицию, передает корреспондент NEWS.ru.

Правительство Японии должно реальными делами доказать, что оно отказалось от нынешнего недружественного курса, — сказала Захарова.

Ранее дипломат заявила, что отношения между Россией и Японией деградировали до беспрецедентно низкого уровня. Она пояснила, что это произошло вследствие недружественной политики японских властей.

До этого Захарова заявила, что запуск совместного проекта между японским производителем беспилотников Terra Drone Corporation и украинской компанией Amazing Drones наносит дополнительный урон отношениям России и Японии. По словам дипломата, Токио все глубже втягивается в кризис.

При этом в начале апреля сообщалось, что Япония планирует направить в Россию бизнес-делегацию. В нее могут войти представители крупных бизнес-компаний, в том числе Mitsubishi.