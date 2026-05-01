01 мая 2026 в 11:44

Депутат раскрыл истинное отношение властей Японии к России

Депутат Судзуки: премьер Японии считает важными отношения с Россией

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити Премьер-министр Японии Санаэ Такаити Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити придает большое значение отношениям с Россией, и эта позиция будет доведена до российского руководства, заявил ТАСС депутат правящей в Японии Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, который планирует посетить Москву с 3 по 6 мая. Парламентарий уже прилетал в Россию в декабре 2025 года.

Я выслушал мнение Такаити, и я бы хотел передать его, когда буду встречаться с представителями РФ. Мы разделяем мнение о важности японско-российских отношений. У Такаити правильное представление, и я хочу должным образом передать ее мысли о будущем развитии японо-российских отношений, — заявил парламентарий.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия получила от Японии по дипломатическим каналам официальные гарантии того, что Токио не будет поставлять военную продукцию в зоны вооруженных конфликтов. Речь при этом идет также о районе ведения боевых действий на Украине.

До этого в АТОР заявили, что японский визовый центр, расположенный в Москве, ужесточил процедуру проверки подаваемых документов. Теперь попасть в Японию россиянам станет сложнее. Новые правила распространяются как на индивидуальные, так и на семейные заявки.

