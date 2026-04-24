Одна азиатская страна ужесточила визовый контроль для россиян

Россиянам станет труднее попасть в Японию, поскольку визовый центр страны в Москве ужесточил процедуру проверки документов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора ITM Group. Нововведения касаются как личных, так и семейных заявок.

Фиксируется повышенная скрупулезность при проверке, особенно при подаче на всю семью. Теперь каждый родственник должен иметь копии финансовых и личных бумаг всех остальных участников поездки, включая подтверждение родства. Кроме того, изменилось и исправление ошибок: раньше их можно было устранить на месте в консульском отделе, а теперь требуется повторная запись через электронную очередь. Также тщательнее проверяют индивидуальных предпринимателей, требуя выписки из ЕГРИП для подтверждения существования бизнеса.

При правильной подаче документов срок рассмотрения анкеты не превышает пяти-шести дней. Однако в случае возврата и переоформления визу придется ждать до трех недель.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио хотел бы сдвинуть с мертвой точки диалог с Россией. По его словам, речь идет о территориальных вопросах и связанных с ними проектах. Он также подчеркнул, что возобновление поездок бывших жителей на Южные Курильские острова остается одним из приоритетов Токио.