Япония захотела сдвинуть с мертвой точки диалог с Россией

Япония хотела бы сдвинуть с мертвой точки диалог с Россией, заявил глава МИД страны Тосимицу Мотэги на заседании профильного комитета верхней палаты парламента. По его словам, речь идет о территориальных вопросах и связанных с ними проектах. Он также подчеркнул, что возобновление поездок бывших жителей на Южные Курильские острова остается одним из приоритетов Токио, передает РИА Новости.

Россия является соседней для нас страной, и мы считаем крайне важным поддерживать двусторонние отношения на надлежащем уровне. При этом, как вы знаете, в нынешних условиях нормализация отношений остается непростой задачей, однако мы намерены продолжать прилагать все возможные дипломатические усилия для создания условий, которые позволят решить накопившиеся проблемы , — констатировал дипломат.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил: Япония будет использоваться Соединенными Штатами в качестве инструмента для противостояния с Китаем. На этом фоне, по его мнению, у Токио в долгосрочной перспективе может появиться ядерное оружие.

Тем временем старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков предположил, что решение Японии увеличить расходы на оборону может стать поводом для восстановления диалога с Россией. Интересы российской и японской сторон совпадают в вопросе недопустимости военных конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.