24 апреля 2026 в 09:19

Япония захотела сдвинуть с мертвой точки диалог с Россией

Глава МИД Мотэги: Япония хочет вернуть диалог с Россией

Тосимицу Мотэги
Япония хотела бы сдвинуть с мертвой точки диалог с Россией, заявил глава МИД страны Тосимицу Мотэги на заседании профильного комитета верхней палаты парламента. По его словам, речь идет о территориальных вопросах и связанных с ними проектах. Он также подчеркнул, что возобновление поездок бывших жителей на Южные Курильские острова остается одним из приоритетов Токио, передает РИА Новости.

Россия является соседней для нас страной, и мы считаем крайне важным поддерживать двусторонние отношения на надлежащем уровне. При этом, как вы знаете, в нынешних условиях нормализация отношений остается непростой задачей, однако мы намерены продолжать прилагать все возможные дипломатические усилия для создания условий, которые позволят решить накопившиеся проблемы, — констатировал дипломат.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил: Япония будет использоваться Соединенными Штатами в качестве инструмента для противостояния с Китаем. На этом фоне, по его мнению, у Токио в долгосрочной перспективе может появиться ядерное оружие.

Тем временем старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков предположил, что решение Японии увеличить расходы на оборону может стать поводом для восстановления диалога с Россией. Интересы российской и японской сторон совпадают в вопросе недопустимости военных конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
В Алма-Ате ученица принесла топор в школу
Экс-игрока сборной Латвии хотят лишить лицензии тренера из-за СВО
У работающих россиян стали чаще выявлять когнитивные болезни
«Кремлевский балет» представил спектакль «Тщетная предосторожность»
Директор Волжской лиги КВН попался с наркотиками
Топка печи в частном доме обернулась трагедией в Троицке
Во Львове стало негде хоронить погибших бойцов ВСУ
Хинштейн раскрыл последствия «подлого удара ВСУ» по Курской области
Мэр Сочи рассказал о подготовке к туристическому сезону
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

