21 апреля 2026 в 12:50

Раскрыто, почему Япония впервые за 50 лет решила продавать оружие за рубеж

Политолог Блохин: Япония станет инструментом США в борьбе против Китая

Япония будет использоваться Соединенными Штатами в качестве инструмента для противостояния с Китаем, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. На этом фоне, по его мнению, у Токио в долгосрочной перспективе может появиться ядерное оружие.

[Решение Японии продавать оружие за рубеж] — это шаги против Китая, организованные США. К войне с Индией американцы не готовятся. Ее все предыдущие администрации рассматривали как противовес КНР. Только [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) разругался с индусами, а до этого стратегия строилась на том, чтобы направить их против китайцев. Поэтому понятно, что будет усиливаться милитаризация Японии, она будет переходить на военные рельсы. Вполне возможно, ей даже разрешат иметь собственное ядерное оружие. Но это все будет делаться для того, чтобы создать сеть из американских прокси, которые боятся и готовятся к войне с Китаем, — поделился Блохин.

Он пояснил, что рост влияния Китая вызывает беспокойство и тревогу у тех, кто традиционно противостоял этой стране. Вместе с тем, подчеркнул эксперт, даже во время Второй мировой войны КНР понесла больший ущерб, чем Советский Союз, и он был причинен именно Японией.

Пока рано говорить, что США в скором времени ввяжутся в конфликт с Китаем, но курс взят. Япония — союзник Штатов, связанный военно-политическим альянсом, так же, как и Южная Корея. Это не краткосрочное решение, принятое вчера или сегодня, к этому все велось на протяжении десятилетий. Больше всего американских войск находится именно в Японии. Все рассчитано на сдерживание КНР, — резюмировал Блохин.

Ранее правительство Японии утвердило пересмотр трех принципов передачи оборонного оборудования. Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил, что это фактически снимает многолетние ограничения на экспорт вооружения, в том числе летального типа.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
