Правительство Японии разрешило вывозить оружие

Правительство Японии сняло ограничения на экспорт оружия

Правительство Японии официально утвердило решение о пересмотре так называемых трех принципов передачи оборонного оборудования. Это фактически снимает многолетние ограничения на экспорт вооружений, в том числе летального типа, о принятом решении сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара.

Ни одна страна сейчас не может защитить свою безопасность в одиночку, — указал он.

Именно поэтому, по его словам, Япония нуждается в укреплении отечественной оборонно-промышленной и технологической базы. Генсек кабмина заверил, что Токио продолжит придерживаться «основополагающих принципов мирного государства», несмотря на либерализацию военного экспорта.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заметил, что президент Украины Владимир Зеленский на самом деле экспортирует не безопасность, а наемников и оружие, которые затем всплывают в конфликтных точках по всему миру. По его словам, на Украине идет настоящая охота на мужчин. Москва неоднократно заявляла, что политическое руководство Украины действует в интересах западных кураторов, а не своего народа.

