«Людоедский замысел»: озвучено, есть ли в Киеве силы противостоять властям

В Киеве нет ни одной здравой политической силы, которая бы смогла противостоять этому людоедскому замыслу, а нынешние украинские главари продолжают слепо исполнять эту роль. Она не только гарантирует их сохранение во власти, но и личное обогащение. Однако итог этого написанного западниками сценария будет весьма трагичным, — сказал российский дипломат.

Москва неоднократно заявляла, что политическое руководство Украины действует в интересах западных кураторов, а не своего народа. Небензя призвал обратить внимание на то, что любая попытка изменить этот курс жестко пресекается.

До этого дипломат заметил, что президент Украины Владимир Зеленский на самом деле экспортирует не безопасность, а наемников и оружие, которые затем всплывают в конфликтных точках по всему миру. По его словам, на Украине идет настоящая охота на мужчин.