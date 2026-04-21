Российский дипломат раскрыл, что на самом деле экспортирует Зеленский Небензя: Зеленский на самом деле экспортирует только наемников и оружие

Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле экспортирует не безопасность, а наемников и оружие, которые затем всплывают в конфликтных точках по всему миру, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, на Украине идет настоящая охота на мужчин.

Свою речь российский дипломат посвятил критике мобилизационной политики Киева. Небензя описал методы, которыми, по его утверждению, украинские власти призывают граждан: людей вытаскивают из квартир, больничных коек, магазинов и даже личного транспорта. Дипломат добавил, что хватают даже инвалидов с серьезными заболеваниями. Людей избивают и калечат.

Такую безопасность Зеленский хочет экспортировать по всему миру. В реальности он экспортирует только наемников и оружие, которое всплывает в конфликтных точках по всему миру. Ну и, конечно, свои театральные представления, в основном на европейских подмостках, — констатировал Небензя.

Ранее он обратил внимание, что Зеленский и большинство европейских лидеров на самом деле стремятся не к мирному урегулированию, а к продолжению конфликта. По его словам, именно это является главной причиной затягивания украинского кризиса.