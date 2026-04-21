21 апреля 2026 в 01:03

Небензя: Зеленский на самом деле экспортирует только наемников и оружие

Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле экспортирует не безопасность, а наемников и оружие, которые затем всплывают в конфликтных точках по всему миру, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, на Украине идет настоящая охота на мужчин.

Свою речь российский дипломат посвятил критике мобилизационной политики Киева. Небензя описал методы, которыми, по его утверждению, украинские власти призывают граждан: людей вытаскивают из квартир, больничных коек, магазинов и даже личного транспорта. Дипломат добавил, что хватают даже инвалидов с серьезными заболеваниями. Людей избивают и калечат.

Такую безопасность Зеленский хочет экспортировать по всему миру. В реальности он экспортирует только наемников и оружие, которое всплывает в конфликтных точках по всему миру. Ну и, конечно, свои театральные представления, в основном на европейских подмостках, — констатировал Небензя.

Ранее он обратил внимание, что Зеленский и большинство европейских лидеров на самом деле стремятся не к мирному урегулированию, а к продолжению конфликта. По его словам, именно это является главной причиной затягивания украинского кризиса.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
