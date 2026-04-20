Небензя назвал основную причину, почему украинский кризис не решен

Президент Украины Владимир Зеленский и большинство европейских лидеров на самом деле стремятся не к мирному урегулированию, а к продолжению конфликта, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, именно это является главной причиной затягивания украинского кризиса.

Зеленский же и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению конфликта. И это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован, — сказал российский дипломат.

Небензя подчеркнул, что, несмотря на публичные заявления о мирных инициативах, реальные действия Киева и Брюсселя направлены на эскалацию боевых действий. Поставки вооружений, финансовая поддержка и отказ от диалога, по мнению российского постпреда, свидетельствуют о нежелании западных партнеров Украины искать компромиссы.

Ранее дипломат обратил внимание, что Киев усилиями Евросоюза превратился в крупнейший центр незаконного оборота оружия. По его словам, американский Институт изучения войны подсчитал, что каждый третий автомат, оказывающийся у экстремистских и террористических группировок по всему миру, имеет украинское происхождение.