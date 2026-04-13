Украина усилиями Евросоюза превратилась в крупнейший центр незаконного оборота оружия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, которые передает РИА Новости, американский Институт изучения войны подсчитал, что каждый третий автомат, оказывающийся у экстремистских и террористических группировок по всему миру, имеет украинское происхождение.

Оружие, на бумаге поставляемое киевскому режиму, в последующем всплывает в Африке, Азии и Латинской Америке. Их евросоюзовскими усилиями Украина превратилась в крупнейший центр незаконного оборота оружия, — заявил он.

Небензя подчеркнул, что представители Евросоюза категорически отказываются от дипломатического решения конфликта и вместо этого активно разжигают военную риторику. Одновременно они ужесточают санкции против России, хотя эти меры не только не дали желаемого эффекта, но и обернулись тяжелыми последствиями для самих европейских стран, спровоцировав рост инфляции и значительное снижение уровня жизни граждан ЕС.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина стала одним из ключевых источников нестабильности в мире, превратившись в «плацдарм для обкатки западных военных технологий» и канал нелегального распространения оружия. Как отмечается, при поддержке стран НАТО и ЕС Киев поставляет вооружение, контроль за которым практически не ведется, что приводит к его появлению в различных горячих точках по всему миру.