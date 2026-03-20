Украина превратилась в одного из главных экспортеров нестабильности в мире, подпитывая глобальный черный рынок оружия и военных технологий, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит сайт ведомства, Киев при поддержке стран НАТО и Евросоюза стал каналом распространения вооружений, чей учет существенно хромает, что позволяет оружию «всплывать» в любых горячих точках.

Россия неоднократно предупреждала о рисках, которые влечет за собой масштабная милитаризация Украины, осуществляемая странами НАТО и ЕС. Учет поставляемых ей вооружений явно «хромает», а «всплыть» они могут где угодно. Сегодня Киев серьезным образом подпитывает общемировой рынок нелегальной торговли оружием и военными технологиями, — высказалась Захарова.

Ранее она заявила, что атаки украинской стороны создают опасность для глобальных энергетических транспортных коридоров. Дипломат призвала международное сообщество активизировать давление на Киев с целью прекращения «безответственных» ударов.

Кроме того, дипломат отметила, что курс Киева на принудительную украинизацию потерпел полное фиаско. По словам дипломата, подобные действия властей обернулись против собственных граждан, тогда как раньше жители страны свободно пользовались как русским, так и украинским языками.