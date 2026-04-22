Эксперт оценил оборонные планы Японии и их влияние на отношения с РФ

Востоковед Казаков: Россия и Япония могут восстановить отношения для диалога

Решение Японии увеличить расходы на оборону может стать поводом для восстановления диалога с Россией, заявил Lenta.ru старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков. По его словам, интересы российской и японской сторон совпадают в вопросе недопустимости военных конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Национальные интересы России и Японии совпадают в том, что военные конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе не выгодны ни одной из стран. Несмотря на депрессивность современных российско-японских отношений, необходимо переходить к позитивной дипломатии, особенно в части региональной безопасности, — сказал Казаков.

Япония не представляет военной угрозы для России, добавил востоковед. Он также указал, что решение Токио об экспорте вооружений связано с усилением Китая и КНДР, которое японские власти не могут игнорировать.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru заявил: Япония будет использоваться Соединенными Штатами в качестве инструмента для противостояния с Китаем. На этом фоне, по его мнению, у Токио в долгосрочной перспективе может появиться ядерное оружие.

