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09 июня 2026 в 10:15

Медведь терроризирует жителей соседней с Россией страны

Сотню школ закрыли из-за заблудившегося медведя в японском городе Уцуномия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В японском городе Уцуномия закрыли почти сто школ из-за агрессивного медведя, сообщает The Guardian. Животное забрело в густонаселенный муниципалитет и уже несколько дней пугает жителей, разгуливая по улицам и жилым кварталам и промзоне, расположенной всего в двух километрах от центра города.

Впервые его заметили 6 июня. Он попал в объективы камер видеонаблюдения. Городские власти рекомендовали жителям запирать двери и окна и избегать контакта с медведем. По улицам ездят автомобили с громкоговорителями, предупреждающие горожан о необходимости соблюдать осторожность. Полиция и местные охотники продолжают поиски животного.

Ранее останки 78-летнего мужчины, который ушел в лес собирать грибы, нашли в желудке медведя в японской префектуре Ямагата. Труп пенсионера обнаружили 5 мая: голова и туловище имели серьезные повреждения, нанесенные когтями и зубами зверя.

До этого в Хабаровском крае медведь выбежал на проезжую часть рядом с жилыми домами и попал на видео. В какой-то момент зверь заметил человека и бросился за ним. Мужчина не растерялся. Он припугнул хищника и залез на балку. После этого медведь убежал дальше.

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