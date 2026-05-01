01 мая 2026 в 19:24

Соловьев отказался извиняться за резкие слова о Мелони

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский телеведущий Владимир Соловьев в интервью итальянской газете Il Fatto Quotidiano прокомментировал свои резкие высказывания в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Журналист категорически отказался приносить извинения за критику главы правительства, подчеркнув предвзятость западной стороны.

Соловьев отметил, что европейские лидеры позволяют себе гораздо более жесткую риторику в отношении Москвы, чем российские медиаперсоны в их адрес. Он призвал итальянских официальных лиц сначала самим ответить за агрессивные нападки на Россию и ее граждан.

Если вы хотите начать игру в извинения, то начните первыми. Никто из российских официальных лиц не произнес даже процента того, что сказали итальянские политики, — резюмировал Соловьев.

Ранее он извинился перед блогером Викторией Боней за свои слова. По словам журналиста, он позволил себе такие высказывания из-за того, что был слишком эмоционален. Поводом стало обращение блогерши к президенту РФ Владимир Путину, в котором она указала на ряд проблем. За это ведущий назвал Боню «шалавой» и возмутился тем, что блогер, находясь за границей, «открывает рот».

