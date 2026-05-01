01 мая 2026 в 19:24

Стало известно, сколько журналистов было убито с начала года по всему миру

Press Emblem Campaign: с начала года в мире были убиты 27 журналистов

Иран Иран Фото: Wen Gao/XinHua/Global Look Press
С начала года в мире были убиты 27 журналистов, причем большая часть случаев связана с военными действиями на Ближнем Востоке, говорится в исследовании швейцарской неправительственной организации Press Emblem Campaign. В PEC выразили сожаление из-за слабой реакции международного сообщества, ограничивающейся в основном формальными заявлениями.

Из 27 жертв, зарегистрированных за четыре месяца с начала года, 17 связаны с конфликтом на Ближнем Востоке, а 16 были убиты израильскими военными, — говорится в пресс-релизе организации.

Больше всего случаев зафиксировано в Ливане и секторе Газа, также погибшие есть в Иране и Сирии. За пределами Ближнего Востока сообщается о гибели журналистов в Мексике, Венесуэле, Гватемале, Бангладеш, Сомали, Уганде, Индии и на Филиппинах.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что профильные международные структуры предпочитают молчать или избирательно реагировать на преступления против российских СМИ. По словам дипломата, так поощряются новые злодеяния и дискредитируются международная система защиты журналистов и свобода доступа к информации.

Мир
журналисты
Ближний Восток
убийства
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

