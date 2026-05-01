01 мая 2026 в 15:45

Пакистан получил от Ирана новый вариант предложений по диалогу с США

Иран
Власти Ирана направили Пакистану инициативы по переговорам с Соединенными Штатами, сообщает агентство IRNA. Речь идет о новых вариантах диалога между противоборствующими сторонами, которые передали Исламабаду, выступающему посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном.

В частности, документ содержит положения для обсуждения условий долгосрочного прекращения огня. Представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи назвал остановку конфликта и достижение мира приоритетной задачей Исламской Республики.

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что военная операция США против Ирана обошлась Вашингтону в $100 млрд (7,4 трлн рублей). Это в четыре раза превышает официально обнародованную сумму, утверждает министр. По словам Аракчи, косвенные издержки оказались еще более существенными.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в целесообразности возобновления ударов по Ирану. Окончательное решение по данному вопросу пока не принято, отметил американский лидер. Трамп считает, что Тегеран заинтересован в заключении соглашения. Детали переговорного процесса известны лишь очень ограниченному кругу лиц, добавил глава США.

Пакистан получил от Ирана новый вариант предложений по диалогу с США
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

