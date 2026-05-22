Львова-Белова раскрыла, сколько детей могут оставаться под завалами в ЛНР

Под завалами на месте обрушения общежития в Старобельске Луганской Народной Республики могут оставаться 18 детей, заявила в своем канале на платформе МАКС уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. По ее словам, на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.
Предварительно — под завалами могут оставаться 18 детей. Молимся, чтобы число жертв не увеличилось, — отметила омбудсмен.
Ранее уполномоченная по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк сообщила, что порядка 36 детей получили ранения в результате ночной атаки украинских беспилотников на здание учебного корпуса и общежития колледжа. Трое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии.
До этого председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что ООН должна признать удар ВСУ по ЛНР военным преступлением. Он подчеркнул, что оправдаться за произошедшее у Киева не получится, поскольку в районе нет никаких военных объектов.