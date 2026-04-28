Небензя: международные структуры замалчивают преступления против СМИ России

Профильные международные структуры предпочитают молчать или избирательно реагировать на преступления против российских СМИ, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, так поощряются новые злодеяния и дискредитируются международная система защиты журналистов и свобода доступа к информации, передает ТАСС.

На фоне продолжающихся преступлений и терактов против российских журналистов и притеснений СМИ профильные международные структуры либо молчат, либо реагируют избирательно и формально, — отметил он.

Ранее Европейский союз в рамках очередного, 20-го пакета ограничительных мер расширил санкционный список в отношении российских средств массовой информации. О принятии новых рестрикций, направленных на усиление давления на медиасектор России, официально сообщило Министерство иностранных дел Эстонии на сайте.

До этого сенатор Константин Басюк заявил, что Россия смогла приспособиться к санкциям западных стран. По его словам, введенные ограничения ускорили переориентацию рынков и способствовали усилению экономического суверенитета страны.