Профильные международные структуры предпочитают молчать или избирательно реагировать на преступления против российских СМИ, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, так поощряются новые злодеяния и дискредитируются международная система защиты журналистов и свобода доступа к информации, передает ТАСС.
На фоне продолжающихся преступлений и терактов против российских журналистов и притеснений СМИ профильные международные структуры либо молчат, либо реагируют избирательно и формально, — отметил он.
Ранее Европейский союз в рамках очередного, 20-го пакета ограничительных мер расширил санкционный список в отношении российских средств массовой информации. О принятии новых рестрикций, направленных на усиление давления на медиасектор России, официально сообщило Министерство иностранных дел Эстонии на сайте.
До этого сенатор Константин Басюк заявил, что Россия смогла приспособиться к санкциям западных стран. По его словам, введенные ограничения ускорили переориентацию рынков и способствовали усилению экономического суверенитета страны.