«Экономика адаптировалась»: сенатор об иммунитете России к санкциям Запада Сенатор Басюк: Россия адаптировалась к санкциям Запада

Россия адаптировалась к санкциям Запада, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк. По его словам, ограничения ускорили процесс переориентации рынков и укрепили экономический суверенитет.

Наша экономика во многом адаптировалась к новым условиям, — сказал Басюк.

Как отметил Басюк, благодаря санкциям Москва смогла укрепить свой экономический суверенитет. На этом фоне можно говорить о появлении иммунитета у РФ, считает он.

Сенатор обратил внимание на то, что после введения санкций испортилось экономическое положение самого Брюсселя. Особенно это заметно в ситуации вокруг Ормузского пролива на фоне ближневосточного конфликта, пояснил он.

Ранее послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры 20-го пакета санкций против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.