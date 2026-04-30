Политика США, Франции и Великобритании напрямую ведет к эскалации и гонке ядерных вооружений, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, действия этих западных держав дестабилизируют международную безопасность и подрывают глобальные усилия по сдерживанию.

Два из них (западных государств — NEWS.ru) уже открыто объявили о наращивании своего соответствующего арсенала, а третье, целенаправленно избавившись от ограничений по Договору о СНВ <...>, обозначило готовность немедленно приступить к расширению ядерного потенциала и возобновлению полноценных ядерных испытаний в любой момент по первому приказу главы государства, — отметил Небензя.

Ранее дипломат отметил, что профильные международные структуры предпочитают молчать или избирательно реагировать на преступления против российских СМИ. По словам Небензи, так поощряются новые злодеяния и дискредитируются международная система защиты журналистов и свобода доступа к информации.

Также Небезя подчеркнул, что США, продолжая злоупотреблять положением страны, где находится штаб-квартира ООН, не выдали въездную визу представителю российской делегации. По его словам, дипломат должен был принять участие в сессии комитета организации по информации.