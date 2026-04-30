Отчим-душегуб, отец-педофил, маркетолог-детоубийца: главные ЧП недели

В Москве мужчина насиловал сына-подростка, в Новосибирске мигрант до смерти избил трехлетнюю дочь своей сожительницы, на Кубани 31-летний маркетолог признался в убийстве 11-летней девочки — NEWS.ru рассказывает о главных криминальных новостях недели.

В Москве отца заподозрили в растлении сына

В Москве задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в растлении 13-летнего сына. У мальчика диагностировано отставание в развитии. Звонок в полицию поступил от сестры матери подростка. Та во время телефонного разговора с родственницей услышала крики. Тот открыто заявлял, что его насилует отец.

По предварительным данным, мальчик терпел насилие на протяжении трех лет. Про подозреваемого известно, что он работал кладовщиком в коммерческой фирме.

Мать школьника знала об извращенных наклонностях отца, однако по какой-то причине предпочитала хранить это в тайне.

В Новосибирске мигрант убил падчерицу

27 апреля в Центральном районе Новосибирска 27-летний мигрант до смерти избил трехлетнюю падчерицу.

«По версии следствия, вечером 27 апреля 2026 года в одной из квартир в Центральном районе города Новосибирска обвиняемый нанес множественные удары руками по голове и телу малолетней дочери своей сожительницы. После совершения преступных действий трехлетняя девочка потеряла сознание и была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась через непродолжительное время», — рассказали в Следственном комитете.

Вместе с женой и девочкой он приехал в Россию в декабре. Мужчина находился в стране нелегально, его жена — законно, но она не оформила необходимые для ребенка документы.

Судя по видеозаписи, опубликованной управлением СКР, мужчина избивал ребенка не только в стенах дома. Последние и смертельные удары мигрант нанес девочке в подъезде жилого дома, на лестничной площадке у мусоропровода.

Мужчина не может говорить на русском языке. Показания на месте убийства он давал с помощью переводчика.

Маркетолог убил школьницу

На Кубани задержан подозреваемый в похищении и убийстве 11-летней девочки. Школьница ушла гулять 24 апреля из дома в поселке Стрелка. Родители забили тревогу в тот же день, когда дочка не вернулась домой. Полицейские и волонтеры развернули масштабные поиски. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», в поисковой операции приняли участие более 700 человек.

На пятый день нашли тело девочки в районе одного из водоемов. Уже на этапе предварительного разбирательства эксперты установили, что несовершеннолетняя погибла не своей смертью. У нее обнаружили следы удушения.

Ночью силовики задержали предполагаемого убийцу девочки — 31-летнего Александра М., который жил в соседнем населенном пункте. Мужчина по образованию педагог, но на жизнь зарабатывал в сфере маркетинга. Он утверждает, что познакомился с девочкой в день ее пропажи. Известно, что мужчина женат.

По версии следствия, Аня села к нему в машину и они направились в сторону хутора Белый. По пути мужчина задушил школьницу, затем спрятал ее тело возле водоема и скрылся. Во время допроса Александр сознался в содеянном.

