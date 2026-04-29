Злой отчим: мигрант забил трехлетнюю падчерицу на лестнице в подъезде

В Новосибирске скончалась трехлетняя девочка после побоев отчима. Арестованный мужчина оказался мигрантом, который даже не смог дать показания на русском языке. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Умерла без сознания

Инцидент произошел 27 апреля в Центральном районе Новосибирска, где в многоэтажном жилом доме семейная пара снимала квартиру. Оба супруга — мигранты из Средней Азии. В семье воспитывалась трехлетняя девочка.

При этом ребенок приходится 27-летнему мужчине не родной дочерью, а падчерицей. Отчим отличался тем, что проявлял агрессию в отношении девочки и в один из вечеров его побои оказались смертельными.

«По версии следствия, вечером 27 апреля 2026 года в одной из квартир в Центральном районе города Новосибирска обвиняемый нанес множественные удары руками по голове и телу малолетней дочери своей сожительницы. После совершения преступных действий трехлетняя девочка потеряла сознание и была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась через непродолжительное время», — рассказали в Следственном комитете.

Дает показания через переводчика

Судя по видеозаписи, опубликованной управлением СКР, мужчина избивал ребенка не только в стенах дома. Последние и смертельные удары мигрант нанес девочке в подъезде жилого дома.

На записи видно, что мужчина давал пояснения во время следственного эксперимента на лестничных пролетах жилой многоэтажки. Добивал девочку душегуб на лестничной площадке возле мусоропровода.

Судя по кадрам СУСКР, мужчина не знает русского языка. Со следователями он общается через переводчика.

На мать составили протокол

Сейчас мужчина задержан, следователь будет просить о заключении подозреваемого в СИЗО. Уже назначены все необходимые для установления вины экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего.

«В настоящее время фигуранту по делу предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, назначен комплекс судебных экспертиз. В ходе расследования уголовного дела также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — сообщили в СКР.

Также к разбирательству примкнула местная прокуратура. В надзорном ведомстве проверят органы профилактики.

«Прокуратурой Центрального района Новосибирска будет также дана оценка работе органов системы профилактики с семьей. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», — заявили в областной прокуратуре.

В полиции отметили, что подозреваемый в убийстве был нелегальным мигрантом. Втроем они прибыли на территорию России менее полугода назад. Мать при этом накажут за то, что она не привела в порядок документы своей уже погибшей дочери.

«Все трое, будучи гражданами сопредельного государства, прибыли на территорию РФ в декабре прошлого года. Гражданин был задержан полицейскими. Кроме того, при проверке установлено, что фигурант и погибший ребенок находились на территории страны с нарушением миграционного законодательства. Мать погибшей имела разрешение находиться в РФ, однако в отношении ребенка не оформила соответствующие миграционные документы, и поэтому она привлечена к административной ответственности», — рассказали в УМВД.

На гражданина, который сдал жилье мигрантам в аренду, составили протокол по статье о нарушении правил сдачи квартиры клиентам, не являющимся гражданами России.

