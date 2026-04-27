27 апреля 2026 в 19:10

Походные домогательства: в Карелии учителя ОБЖ обвиняют в растлении детей

Походные домогательства: в Карелии учителя ОБЖ обвиняют в растлении детей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В деле обвиняемого в растлении мальчиков карельского учителя ОБЖ Леонида Зябкина появился еще один пострадавший ребенок. NEWS.ru рассказывает, как продвигается расследование.

Учитель ОБЖ

В Петрозаводске судья местного горсуда Наталья Соколова продлила арест 37-летнего педагога Леонида Зябкина до конца мая. Число пострадавших в деле против учителя выросло до четырех. К трем мальчикам добавился еще один несовершеннолетний.

Зябкин до своего ареста был преподавателем ОБЖ в Президентском кадетском училище, членом общественной палаты Карелии, руководителем поискового отряда «Феникс», заместителем председателя общественной организации «Патриотическое движение „Карельский фронт“», а также главой подросткового клуба «Энергия». Теперь его подозревают в развратных действиях по отношению к воспитанникам.

Воспитанник пожаловался родителям

Издание «Фактор» пишет, что преступление, в котором обвиняют Леонида Зябкина, произошло летом 2024 года в Карелии во время выезда группы общественника в один из походов. Один из воспитанников пожаловался родителям на домогательства педагога, что и стало началом разбирательства.

По данным источников издания, за Зябкиным некоторое время уже велось пристальное наблюдение после того, как у силовиков появилась информация о возможной причастности общественника к преступной деятельности.

Педофилия в экспедиции?

Издание «Столица на Онего» сообщало, что дело может быть связано с летними экспедициями 2024 года, которые общественник проводил с группами детей. О них он подробно рассказывал в своем Telegram-канале «Дневник карела». Именно во время этой экспедиции мужчина резко перестал вести социальные сети. Но пострадавший подросток решился рассказать об этом родителям лишь спустя год.

В августе 2025 года в соцсетях началась кампания в поддержку педагога с хештегами #СвободуЛеонидуЗябкину и #ЯнеВерюВЭтотБред. Люди утверждали, что мужчина не мог совершить приписанные ему преступления.

В том числе за педагога вступился священник Константин Савандер. Он раскритиковал СМИ, которые освещали этот процесс, и называл журналистов «навозными мухами». Однако позже он свой оценочный пост удалил и призвал дождаться результатов следствия. Сейчас Зябкина защищают два адвоката — Артем Черкасов и Сергей Аверичев.

Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
