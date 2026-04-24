Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно

82-летний пенсионер-педофил, у которого было обнаружено более 75 тыс. изображений с детской порнографией, избежал тюремного заключения из-за своего возраста. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Продолжал качать под домашним арестом

В апреле 2024 года во время задержания 82-летний британец Луис Румис спокойно признавался, что ему нравилось рассматривать изображения, среди которых были видеоролики с издевательствами над младенцами в возрасте от шести месяцев.

Полиция провела обыск в его доме в элитном поселке Эвертон, недалеко от Лимингтона, и обнаружила десятки SD-карт, жестких дисков и устройств хранения данных, содержащих изображения сексуального насилия над детьми.

Отдельно следователи отмечают, что оставшийся под домашним арестом педофил все равно продолжил скачивать детскую порнографию.

75 тыс. изображений

В Англии хранение педофильского контента является самостоятельным преступлением, а не просто уликой в деле против растлителей. При этом наказуемы не только подлинные снимки и видео, но и так называемая псевдопорнография — коллажи или созданный с помощью нейросетей контент.

Адвокатская организация REEDS поясняет, что всего законом предусмотрено деление подобных непристойных изображений на три категории.

«Категория А — это изображения, содержащие сцены полового акта с проникновением, полового акта с животным или садизма. Категория B — изображения, содержащие сцены сексуального характера без проникновения. Категория C — непристойные изображения, не подпадающие под категории A или B», — объясняют в REEDS.

В архивах Румиса было более 75 тыс. единиц контента. И 4091 из их числа относились к самой жесткой категории А, включая 232 видео. Еще 10 445 изображений относились к категории В, а остальные 60 787 изображений — к категории С.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Ему стыдно»

Судья в Королевском суде Саутгемптона в графстве Хэмпшир приговорил пенсионера к 18 месяцам лишения свободы условно и предупредил, что ему не следует ожидать пощады, если он совершит новые преступления. Судья Найджел Питерс сказал Румису, что если бы преступник был моложе, его бы отправили в тюрьму.

«Вас спасают от тюремного заключения только два фактора — ваше признание вины и ваш возраст. Если бы вы были немного моложе, мне было бы очень трудно не отправить вас в тюрьму. Если вы снова окажетесь в суде, будьте готовы к тому, что судья не проявит никакой пощады», — сказал судья.

В ходе допроса в полиции Румис заявил, что не платил за изображения. Он также заявлял, что считает хранение подобных изображений постыдным.

«Ему стыдно за то, в каком положении он оказался… Он искренне сожалеет. Есть реальная перспектива реабилитации», — говорил адвокат осужденного Эд Уайлд.

Кроме условного срока педофилу назначили штраф в размере 150 фунтов стерлингов. Кроме того, он должен пройти месячные курсы реабилитации для преступников его категории.

«Если бы не такие люди, как он, детей бы не подвергали насилию. Их забирают с улиц, дают кучу конфет и карманных денег, чтобы они совершали ужасные поступки», — заключает судья.

