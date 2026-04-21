«Он мочился на меня и снимал это»: автора уроков мужества ждет суд

21 апреля в Ленинградской области начался суд над бывшим членом Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Андреем Ивановым. Мужчина, который проводил в школах и колледжах уроки мужества, обвиняется в изнасиловании и ряде иных преступлений против личности. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Вел уроки мужества

Андрей Иванов состоял в «Юнармии», где вел занятия по боевым искусствам, потом примкнул к «Боевому братству». Эта организация в 90-х объединила ветеранов различных боевых действий. Был ли Иванов ветераном, достоверно неизвестно. Тем не менее он стал руководителем Волховского отделения «Боевого братства».

От него он ходил по местным школам и колледжам с лекциями про патриотизм. В том числе вел так называемые уроки мужества. По данным «Осторожно Media», параллельно Иванов работал вольнонаемным водителем в полиции.

Свидание в «полосатке»

В марте 2025 года Иванов был задержан в городе Волхове. Заявление на 39-летнего мужчину написала его 18-летняя сожительница Елена Покидова. Девушка познакомилась с Ивановым на лекции, которую он проводил в их колледже. После этой встречи он сам написал девушке в соцсети «ВКонтакте».

«Он мне написал, не хочу ли я прокатиться на „полосатке“. „Полосаткой“ он назвал полицейскую машину. <...> Я думаю: „Ну поехали, прокатимся“. И после этого мы начали с ним плотно общаться», — вспоминает Елена в интервью «Осторожно: Собчак».

Довольно быстро пара съехалась, и вскоре жизнь Покидовой стала полностью подчинена воле Иванова. Мужчина сразу же начал проявлять себя как тиран. Часто триггером для его агрессии становились мнимые причины для ревности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мочился и требовал рассказать «правду»

До задержания, по данным пострадавшей, Иванов на протяжении долгого времени удерживал Елену в квартире в наручниках, избивал, душил. Мужчина разбил о девушку деревянный складной стул и требовал от нее «признаться в том, что она скрывает».

«Он посадил меня на пол и начал на меня мочиться с теми же словами, чтобы я ему рассказала какую-то правду. При этом он все снимал на видео. Взял пневматику, зарядил и говорит: „Поставь ладошку, я тебе выстрелю в нее“. Говорю: „Я не буду этого делать“. Он такой: „Ну тогда в ногу“. Он выстрелил, но в меня не попал. Он такой: „Ну, раз с ружья мне тебя не удалось убить, значит, мы будем тебя душить“. Положил меня на бок. Сам лег сзади и сделал борцовский захват за шею», — рассказывает Елена.

По воспоминаниям Елены, Андрей досконально изучил все переписки в ее смартфоне и даже нашел в старом чате интимные фото.

«Показывает мне диалог с моим очень давним другом. Там у меня есть фотография интимного характера. Он мне говорит: „Тогда, если ты уже умеешь отправлять интимные фотографии, значит, мы с тобой запишем порнографию“. Перед тем как начать снимать, он сказал мне, чтобы я сказала на камеру, что я хочу, чтобы он снимал, и что я его якобы хочу», — делится девушка.

Истязания продолжались всю ночь, а утром мужчина начал душить Елену противогазом. После он повез девушку в отделение банка, где заставил взять кредит на максимальную сумму. Изначально он хотел, чтобы это было 500 тыс. рублей, но банк одобрил заем лишь на 171 тыс. рублей.

«Тем же днем мы поехали снимать эти деньги. Мы приехали домой, он мне говорит: „Сейчас ты будешь писать расписку на эти деньги“. Она называлась „долговая расписка“. Якобы я у него брала деньги в долг и сейчас их возвращаю», — объясняет девушка.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Три шкуры с тебя сниму»

Иванов отпустил Покидову, но потом пытался караулить ее возле общежития колледжа. Но девушка отправилась не туда, а домой к родителям. Мать сразу повезла дочку снимать побои. Девушка написала заявление на Иванова. Уже ночью его привезли в отделение в наручниках.

Иванов встретил свою жертву с возмущением, будто ничего до этого не происходило: «Лена, я тебе звоню-звоню, а ты все трубку не берешь». Мать девушки не выдержала и вспылила в адрес задержанного: «Звонить-то ты ей больше уже не будешь точно. А я с тебя три шкуры сниму. Я тебе это обещаю».

Называл жертв поклонницами БДСМ

У Елены диагностировали сильное сотрясение. Некоторое время ей приходилось лежать в больнице. Андрей в это время убеждал полицейских, что надел на избранницу наручники, поскольку это было ее желанием — девушка якобы была поклонницей БДСМ-игр.

В фильме «Осторожно: Собчак» Елена смеется над доводами Иванова вместе с другой его жертвой — бывшей женой Дианой Удачиной.

«У нас есть с тобой схожий интерес! Я тоже такое люблю! Особенно боксерские перчатки. Он бутылкой мне голову отбил, что я сидела в состоянии овоща. Я просто сижу, у меня глаза закатываются, у меня рот открыт, просто слюни капают. Я не понимаю, что происходит», — рассказывает Удачина.

Диана сразу же согласилась на предложение Елены выступить свидетелем на ее стороне. Девушка дала показания, и следователи настояли, что Диана должна стать второй пострадавшей, а не просто свидетелем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я не могу иметь детей из-за него. Он меня насиловал предметами всякими-разными, а еще заразил болезнью венерической. Я забеременела, он заставил меня делать аборт. Врачи меня отговаривали и предупреждали, что после этого вероятность забеременеть будет крайне мала. Так оно и получилось», — рассказывает Диана.

При этом девушка поделилась, что впервые Иванов избил ее именно из-за того, что она досталась ему «не девочкой» — то бишь не девственницей.

Вместе с тем Диана вспоминает, что Иванов заставлял ее носить хиджаб. Но при этом сам следовал только тем заповедям Корана, которые были удобные для него. Обе его избранницы говорят, что ревнивец Иванов постоянно искал себе интимные встречи на стороне.

Обе девушки уверены, что, какое бы наказание ни избрал суд для Иванова, он вряд ли останется жить в их городе, когда выйдет на свободу.

«В любом случае придется уехать ему. Потому что репутация испорчена, все испорчено. А нам зачем уезжать? Мы ничего такого не сделали. Жертвами были, и все», — заключает Диана.

Читайте также:

Мазохист-рецидивист: мужчина платил девочкам за издевательства над ним

Насиловал у могил: педофил 11 лет скрывался от следствия

«Я хотела, чтобы он умер»: падчерица посадила отчима-педофила на 15 лет

Долгожданный сын-рецидивист: мужчина изнасиловал мать после освобождения

Изнасиловал падчерицу у трупа жены: изувер устроил месиво в семье беженцев