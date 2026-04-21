Мазохист-рецидивист: мужчина платил девочкам за издевательства над ним

На Камчатке суд отправил в колонию педофила-рецидивиста. При этом мужчина лишь частично признал вину. Он настаивал, что девочки очерняют его, не желая выглядеть в плохом свете перед родителями. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Рецидивист-мазохист

Под суд пошел 34-летний житель Елизовского округа. При этом известно, что ранее он уже отсидел за насилие над детьми.

После освобождения растлитель снова взялся за старое: знакомился со школьницами в Сети, вел интимные переписки, обменивался фотографиями и уговаривал за денежную плату причинить ему боль.

Девочки из интернета

Очередными жертвами растлителя стали девочки в возрасте 14 и 16 лет. Обеих он нашел в интернете и пригласил на «подработку».

«Таким образом он познакомился с двумя несовершеннолетними, в отношении которых впоследствии совершил половые преступления — действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, с применением к ней насилия с использованием ее беспомощного состояния, а также развратные действия без применения насилия в отношении несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста», — рассказали в пресс-службе суда.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Полмиллиона для жертв

В суде вину мужчина признал частично. Он настаивал, что был уверен: обе девочки достигли возраста согласия. Также он упрекал пострадавших в том, что они оболгали его, чтобы не дискредитировать себя перед родителями.

«Настаивал, что девушки оговаривают его для того, чтобы выглядеть невиновными перед родителями», — рассказали в пресс-службе Фемиды.

Суд не учитывал доводы мужчины и приговорил его к длительному заключению. Ближайшие 17 лет растлитель проведет в колонии строгого режима. Следующие 12 лет ему будет запрещено заниматься работой, связанной с детьми.

Краевой суд частично удовлетворил гражданские иски прокурора в интересах несовершеннолетних — с осужденного взыскали компенсацию морального вреда на общую сумму 500 тыс. рублей.

Кроме того, приговором суда конфискован и обращен в собственность государства мобильный телефон осужденного, при помощи которого он совершал преступления.

Читайте также:

«Обоссали и обхаркали»: педофил-мазохист ушел на СВО и вернулся на свободу

Насиловал у могил: педофил 11 лет скрывался от следствия

«Я хотела, чтобы он умер»: падчерица посадила отчима-педофила на 15 лет

Долгожданный сын-рецидивист: мужчина изнасиловал мать после освобождения

Изнасиловал падчерицу у трупа жены: изувер устроил месиво в семье беженцев