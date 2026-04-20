«Я хотела, чтобы он умер»: падчерица посадила отчима-педофила на 15 лет

Оренбурженка Яна Лисицина рассказала журналистке Веронике Косаткиной, как годами терпела сексуальное насилие со стороны отчима. Повзрослев, девушка упекла педофила за решетку на 15 лет. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Все, что происходит в доме, остается в доме»

Отчим в жизни Яны появился, когда девочке было примерно шесть лет. Мама развелась с отцом и ушла к своему начальнику Николаю. Сначала он производил впечатление идеального семьянина: финансовое благополучие позволяло семье путешествовать в Италию, на горнолыжные курорты, дарить дорогие подарки. Но довольно скоро мужчина начал проявлять свои тиранические замашки: контролировать жизнь девочки, наказывать и требовать расплаты за подарки.

Первый тревожный сигнал прозвучал, когда Яна пошла в первый класс. После спора из-за уроков отчим пригрозил отправить ее в «школу для дураков». Позже об этом от девочки узнал один из одноклассников Яны и пошутил на эту тему при ее отчиме. Мужчина пришел в бешенство.

«Ничего, что происходит в доме, не должно выходить за его рамки», — строго настоял Николай.

К семи годам, с рождением младшей сестры Насти, Яна стала козлом отпущения в семье. Любые неурядицы списывались на нее, а наказания становились все более изощренными. Например, отчим мог надолго запереть девочку в темном подвале. Перед этим он обрабатывал жену, убеждая, что это нормальный метод воспитания.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Секрет длиною в семь лет

Тирания переросла в новую фазу, когда девочке исполнилось 12 лет. Однажды ночью отчим зашел в ее комнату, пока младшая сестра крепко спала на соседней кровати. Он отодвинул одеяло, начал трогать девочку за интимные места и совершать развратные действия.

В состоянии ступора Яна спросила, что он делает. В ответ прозвучало: «Это из любви к тебе, ты такая красивая». Когда девочка пообещала позвать маму, отчим мгновенно сменил тактику: «Она тебе не поверит. Сдаст в детдом. А сестра останется одна, мама вас не прокормит». Утром мужчина уговорил падчерицу, что происходящее станет их общим секретом.

Насилие стало почти ежедневным. Отчим подстраивал свой график под отсутствие жены, а двухэтажный дом с хорошей шумоизоляцией был надежным подспорьем для педофила.

Когда Яне исполнилось 14 лет, Николай впервые анально изнасиловал падчерицу. От физической боли школьница громко кричала, но отчим не останавливался и требовал, чтобы ребенок терпел. После изнасилования девочка просто молча ушла в свою комнату, свернулась калачиком и заплакала.

Отчим держал ее в полной изоляции: проверял телефоны, историю браузера, ставил экранное время, запрещал гулять после школы. Параллельно с этим в школе девочку начали травить, а с матерью у нее не было доверительных отношений.

Отчим прекрасно знал, когда у Яны нет поддержки, и пользовался этим. Он показывал ей порнографические видео, чтобы «нормализовать» происходящее.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Я была очень худой, очень маленькой девочкой, которая весит буквально 30 кг. А он высокий мужик, почти два метра ростом и весом почти 120 кг. Что бы я ни делала, не получилось бы дать отпор. Он промывал мне мозг тем, что вообще-то в каждых семьях так происходит. Просто не все это говорят. Ты должна в это поверить. И показывал мне видео 18+, где папа с дочкой что-то делают. Я не знаю, где он их достал. Там прямо маленькая девочка и взрослый мужик. Делают какие-то определенные вещи», — рассказывает Яна.

Когда Яне исполнилось 16 лет и у нее начались месячные, отчим стал уговаривать девочку, чтобы она отдала ему свою девственность. Предлагал iPhone и квартиру в обмен на согласие, а получив физический отказ, дал ей огурец в презервативе с приказом «разрабатываться». У девочки ничего не получилось. На следующий день Яна увидела, как отчим ест этот огурец.

«Я его просто ненавидела. Я очень хотела, чтобы он умер», — признается Яна.

Судебный марафон сроком в три года

Точка кипения наступила в 18 лет, когда контроль стал тотальным: отчим отслеживал ее местоположение, забирал деньги и повторял, что в этом доме «нет ничего ее». Яна приняла решение уехать. Первую зарплату у нее отобрали, но подписчики ее Telegram-канала буквально спасли девушку, собрав деньги на съемную квартиру. Однако даже после переезда извращения продолжались: во время редких визитов домой отчим запирал Яну в ванной и принуждал к оральному контакту.

Развязка случилась, когда младшей сестре исполнилось 12 лет. Вернувшись домой в два часа ночи, Яна застала мать бодрствующей.

«Она завела тему: почему ты с папой так плохо обращаешься, из него же веревки можно вить. Она видит, что он мне дарит много подарков, что он все делает для меня. А я видела, что я отрабатываю эти подарки ежедневно. Я говорю: „Мам, ты так многого не знаешь“. Тут она напряглась, начала меня расспрашивать: „Не дай бог он тебя трогал?“ Я говорю: „Мам, он делал хуже, чем трогал“. И все, мама в истерику просто», — вспоминает Яна.

Мать расплакалась и попросила подтвердить догадку интимной деталью: выпуклой родинкой на теле отчима. Услышав подтверждение, она мгновенно собрала вещи. Семья съехала той же ночью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отчим пытался вернуть их: звонил пьяным, караулил у школы и работы, даже забрался в машину матери, где на видеорегистраторе записалось его признание.

Яна обратилась в Следственный комитет. Впереди были почти три года следствия: судебно-медицинские и психологические экспертизы, полиграф, следственные эксперименты и воссоздание обстановки на месте преступления.

На очной ставке, длившейся более пяти часов, отчим издевался, подмигивал и флиртовал, а его адвокат задавал провокационные вопросы. Сам подозреваемый до конца не верил в наказание, рассчитывая на связи и дорогих юристов. Но однажды ночью он пьяный позвонил Яне с прямыми угрозами и откровенными признаниями. Эта аудиозапись стала ключевым вещественным доказательством. Когда ее прослушали в суде, даже у судьи увеличились глаза.

Итогом трехлетней борьбы стал приговор: мужчина получил 15 лет колонии строгого режима. Отчим не поверил в решение, пообещал писать апелляции и обращаться к своим друзьям.

