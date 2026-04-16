Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 14:52

Труп лежал под кроватью: брат изнасиловал и убил сестру во время круиза

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В США предъявлено обвинение 16-летнему подростку в изнасиловании и убийстве 18-летней сестры. Преступление было совершено во время семейного круиза. NEWS.ru рассказывает подробности этой криминальной истории.

Хотела идти в армию

18-летняя Анна Кепнер была чирлидершей, должна была окончить среднюю школу во Флориде в мае и хотела поступить на военную службу. Но ее планам не суждено сбыться. Осенью 2025 года девушка вместе с семьей отправилась в дорогостоящий круиз на лайнере Carnival Horizon, сообщает «Би-би-си».

Вместе с семейством в том числе отдыхал 16-летний сводный брат Анны, Тимоти Хадсон. Еще в начале путешествия девушка писала своему бойфренду, что ее напрягает поведение родственника. Подросток оказывал ей очевидно сексуализированные знаки внимания.

По версии следствия, девушка была изнасилована и убита братом в ночь с 6 на 7 ноября. Ее тело было найдено в номере под кроватью, завернутое в простынь и накрытое спасательными жилетами.

«Позже судебно-медицинская экспертиза округа Майами-Дейд установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия», — рассказали в окружной прокуратуре.

Заявил о невиновности

Согласно судебным документам, 16-летний подросток в феврале заявил о своей невиновности, когда прокуратура впервые предъявила ему обвинение в убийстве и сексуальном насилии. Он утверждает, что не помнит ничего, что происходило в период, когда его сестру нашли мертвой.

«Мы представим доказательства в суде и будем вести это дело профессионально и тщательно», — заявил прокурор США Джейсон Рединг Киньонес в своем заявлении.

Известно, что Тимоти по сей день не находится под стражей. Сейчас он живет в доме своего дяди во Флориде. Суд лишь запретил обвиняемому находиться в присутствии детей без надзора взрослого.

Отец погибшей, Кристофер Кепнер, заявил на этой неделе агентству AP, что он «доверяет системе правосудия, которая будет добиваться установления истины с должной осмотрительностью и честностью».

Судят как взрослого

Изначально подростку было предъявлено обвинение как несовершеннолетнему. Теперь же федеральное большое прокурорское жюри предъявило ему обвинение как взрослому по статьям об убийстве первой степени и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.

«Я рад, что правосудие начинает вершиться, и надеюсь, что она получит то правосудие, которого заслуживает. Ее жизнь оборвалась слишком рано, и нам очень грустно, что мы не сможем увидеть, какой прекрасной могла бы быть ее жизнь», — сказал Крис Донохью — старший, отчим Анны, в интервью CBS NEWS.

Бывший прокурор Дэйв Аронберг, который ознакомился с обвинительным заключением и следил за делом, но не принимал в нем участия, пояснил, что рассмотрение дела в федеральных судах по делам несовершеннолетних позволило бы обвиняемому потенциально выйти из тюрьмы в возрасте 21 года независимо от тяжести совершенного преступления. Сейчас же ему грозит пожизненный срок.

Общество
криминал
убийства
США
инцест
изнасилования
семьи
происшествия
Владимир Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как Зеленский может попытаться избавиться от Буданова
Эрдоган предложил России провести переговоры с Украиной в Стамбуле
«Если вы не инвестор»: Аксаков подсказал, куда деть свободные деньги
«Воевода» жив или нет? Угрозы, конфликты, что с Земцовым на самом деле
Психолог ответила, почему выросло число детей с ментальными заболеваниями
Геронтолог опроверг миф о профилактике старения
Краснодарскую экс-судью Хахалеву объявили в международный розыск
Новые обвинения, убийства: что известно о «теневом миллиардере» Сулейманове
Мессенджер MAX преодолел очередную рекордную отметку
В Госдуме резко высказались о сносе Вечного огня в Латвии
Москва и Баку подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству
Бутырская раскрыла, какая фигуристка должна была выиграть Олимпиаду
США пригрозили Ирану ударами по энергетической инфраструктуре
VK продала 25% Точка Банка компании «Интеррос»
До 20 клиентов итальянского банка могли оказаться в заложниках
В Москве открыли новую станцию МЦД
Оверчук поблагодарил Баку за поддержку в эвакуации граждан России из Ирана
Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу погиб в Таиланде
Бывшего заместителя мэра Львова задержали в европейской стране
«Никто не сможет уйти от нас»: Иран пригрозил потопить все корабли США
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.