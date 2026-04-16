Труп лежал под кроватью: брат изнасиловал и убил сестру во время круиза

В США предъявлено обвинение 16-летнему подростку в изнасиловании и убийстве 18-летней сестры. Преступление было совершено во время семейного круиза. NEWS.ru рассказывает подробности этой криминальной истории.

Хотела идти в армию

18-летняя Анна Кепнер была чирлидершей, должна была окончить среднюю школу во Флориде в мае и хотела поступить на военную службу. Но ее планам не суждено сбыться. Осенью 2025 года девушка вместе с семьей отправилась в дорогостоящий круиз на лайнере Carnival Horizon, сообщает «Би-би-си».

Вместе с семейством в том числе отдыхал 16-летний сводный брат Анны, Тимоти Хадсон. Еще в начале путешествия девушка писала своему бойфренду, что ее напрягает поведение родственника. Подросток оказывал ей очевидно сексуализированные знаки внимания.

По версии следствия, девушка была изнасилована и убита братом в ночь с 6 на 7 ноября. Ее тело было найдено в номере под кроватью, завернутое в простынь и накрытое спасательными жилетами.

«Позже судебно-медицинская экспертиза округа Майами-Дейд установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия», — рассказали в окружной прокуратуре.

Заявил о невиновности

Согласно судебным документам, 16-летний подросток в феврале заявил о своей невиновности, когда прокуратура впервые предъявила ему обвинение в убийстве и сексуальном насилии. Он утверждает, что не помнит ничего, что происходило в период, когда его сестру нашли мертвой.

«Мы представим доказательства в суде и будем вести это дело профессионально и тщательно», — заявил прокурор США Джейсон Рединг Киньонес в своем заявлении.

Известно, что Тимоти по сей день не находится под стражей. Сейчас он живет в доме своего дяди во Флориде. Суд лишь запретил обвиняемому находиться в присутствии детей без надзора взрослого.

Отец погибшей, Кристофер Кепнер, заявил на этой неделе агентству AP, что он «доверяет системе правосудия, которая будет добиваться установления истины с должной осмотрительностью и честностью».

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Судят как взрослого

Изначально подростку было предъявлено обвинение как несовершеннолетнему. Теперь же федеральное большое прокурорское жюри предъявило ему обвинение как взрослому по статьям об убийстве первой степени и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.

«Я рад, что правосудие начинает вершиться, и надеюсь, что она получит то правосудие, которого заслуживает. Ее жизнь оборвалась слишком рано, и нам очень грустно, что мы не сможем увидеть, какой прекрасной могла бы быть ее жизнь», — сказал Крис Донохью — старший, отчим Анны, в интервью CBS NEWS.

Бывший прокурор Дэйв Аронберг, который ознакомился с обвинительным заключением и следил за делом, но не принимал в нем участия, пояснил, что рассмотрение дела в федеральных судах по делам несовершеннолетних позволило бы обвиняемому потенциально выйти из тюрьмы в возрасте 21 года независимо от тяжести совершенного преступления. Сейчас же ему грозит пожизненный срок.

