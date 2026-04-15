Педофил с игрушками на компьютере: учитель рисования растлевал мальчиков

В начале «десятых» годов в Челябинске следователям удалось задержать местного педофила. Молодой человек работал учителем изо и приглашал к себе домой мальчиков. NEWS.ru рассказывает историю этого уголовного дела. В 2026 году истекает срок назначенного наказания для мужчины.

Сосед с мощным компьютером

На момент задержания в 2012 году Юрию Цыганкову было 27 лет. Мужчина работал педагогом в местном Дворце творчества. Как рассказывает MK.RU, растлитель был на короткой ноге со своими учениками на работе, что свойственно для преступников его профиля. Они нарочно не соблюдают субординацию с детьми, чтобы позже иметь с ними тактильный контакт.

Жертвами Цыганкова становились не только ученики, но и мальчики со двора дома на улице Жукова. Дети знали, что у их взрослого соседа стоит дома очень мощный компьютер. А сам мужчина тоже, как и они, увлекался компьютерными играми.

Каждый ребенок, хоть сколько-то знакомый с Юрием, мог попасть в его квартиру. Мужчина порой сам приглашал школьников поиграть у него дома. Никто не видел в этом ничего подозрительного.

«Цыганков был очень тихий, вежливый. Всегда здоровался. Мы знали, что он учитель, поэтому, когда к нему бегали пацаны, думали — дополнительные занятия по рисованию или компьютер. Стены в панельке тонкие, но ничего подозрительного не слышали. Ни криков, ни шума. Просто дети заходят и выходят», — говорил один из соседей.

Среди коллег тоже никто не подозревал, что Юрий может быть растлителем. Родители также были хорошего мнения об учителе, который смог найти общий язык с детьми.

«Заходи, новая игра вышла»

Один из преступных эпизодов произошел осенью 2010 года. Цыганков встретил 11-летнего мальчика во дворе и позвал в гости: «Эй, заходи! Новая игра вышла, покажу!»

Ребенок не отказался и через несколько минут оказался в квартире педофила. Атмосфера в квартире у соседа располагала. И поначалу мужчина действительно включил игру с гонками. Но в какой-то момент насильник начал действовать в своих интересах.

Его злодеяния позже были квалифицированы следствием как насильственные действия сексуального характера и развратные действия. Мальчик начинал сопротивляться, но тогда Цыганков перешел к угрозам. Он обещал убить мальчика и расправиться с его матерью.

Похожие угрозы получали и другие пятеро пострадавших. Никто из мальчиков не делился друг с другом о пережитом насилии из-за того, что были запуганы. На момент совершения преступления жертвам Цыганкова было по 10–12 лет. Эпизоды, которые вменяли педофилу, происходили в период с 2009 по 2011 год.

Вычислить растлителя удалось потому, что он снимал школьников обнаженными и публиковал кадры в Сети. На эти кадры наткнулась активистка из Санкт-Петербурга, занимающаяся защитой детей от сексуального насилия. Об этом контенте она поспешила сообщить в полицию.

Силовики смогли вычислить IP-адрес, с которого были опубликованы фото. Так, в апреле 2012 года в квартиру к Цыганкову пришли с обыском. Первым делом силовики изъяли тот самый компьютер, за который преступник приглашал детей.

Поначалу педофил отрицал свою причастность к инкриминируемым эпизодам, но затем частично признал отдельные факты. Из-за обилия доказательств дело было отправлено в суд той же весной. Всего в материалах упоминается более 20 эпизодов.

Накануне начала 2013 года учителю вынесли приговор — 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом в пресс-релизе СКР не уточняется, запретил ли суд Цыганкову продолжать педагогическую деятельность после освобождения.

Читайте также:

Приютили педофила на кухне: продавец табачки растлевал дочку

Труп беременной любовницы на краю свалки: многодетный отец попал в СИЗО

Родила дядю: 75-летний дед насиловал внучку, пока та не забеременела

«Никогда бы не заподозрила»: муж актрисы создавал ИИ-порно с ее участием

Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья