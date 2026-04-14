Труп беременной любовницы на краю свалки: многодетный отец попал в СИЗО

В Прикамье арестовали местного жителя, подозреваемого в убийстве 22-летней беременной девушки. Тело было обнаружено на свалке. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле из Перми.
Задушил в машине
В местном управлении Следственного комитета рассказали, что преступление было совершено 6 апреля. Беременная девушка находилась в салоне автомобиля со своим 46-летним знакомым. Мужчина знал, что его жертва вынашивает ребенка.
«Следствием установлено, что 6 апреля 2026 года фигурант находился с потерпевшей в своем автомобиле. Заведомо зная о беременности девушки, он задушил ее, после чего переместил и спрятал тело на мусорной свалке», — рассказали в Следкоме.
Следователи провели осмотр места преступления и изъяли машину обвиняемого. Назначены судебные экспертизы. До суда обвиняемый отправлен в СИЗО.
Давил, пока не умерла
Подозреваемый на видео с допросом сознался и рассказал, как убивал девушку. Мужчина заявил, что в день убийства отвез потерпевшую на окраину, задушил прямо в машине, а труп вывез на свалку.
«Я откинул спинку сидения, схватил ее за горло двумя руками вот так. И давил, пока она не перестала подавать признаков жизни. После я вытащил ее за руки из машины и как мог нес на край свалки, там есть лог, где я ее и оставил», — рассказывает фигурант уголовного дела.
В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Убийство» (часть 2 статьи 105 УК РФ). Автомобиль подозреваемого изъяли для проведения следственных действий. Сам подозреваемый находится в СИЗО.
Погибшая была любовницей?
Что стало мотивом преступления, в СК не сообщили. Но «КП-Пермь» пишет: поводом для расправы могло стать именно известие о беременности. Мужчина является многодетным отцом, а погибшая якобы могла быть его любовницей.
«Насколько мне известно, именно беременность и стала главной причиной убийства. Дело в том, что девушка была любовницей мужчины, а он — многодетный отец. Он испугался, что любовница расскажет все жене», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
При этом, по информации редакции, мужчина раньше не имел проблем с законом. Свалка, где была найдена девушка, была стихийной.
Вычислили по камерам
14 апреля погибшую похоронили на местном кладбище. Известно, что убитую звали Марина В. Знакомый рассказал журналистам, что сперва девушка перестала отвечать на звонки, а затем на обочине дороги была найдена ее сумка.
«Как я знаю, сумочку Марины на обочине дороги увидели патрульные. Внутри были ее документы. Полицейские привезли их ее маме, и она рассказала, что с 6 апреля Марина перестала брать трубку. Полицейские подняли записи с камер, поговорили с Мариниными близкими друзьями и вышли на Валерия. Он сначала все отрицал, поэтому пришлось с ним, что называется, обстоятельно побеседовать. Жаль Марину, я не так хорошо ее знал, но она была доброй», — рассказал знакомый.
Судя по странице Марины в соцсети «ВКонтакте», девушка увлекалась мотоспортом. На ее теле были татуировки с мотоциклами и цветами.
«Жизнь в движении, адреналин в сердце, крылья за спиной, огонь в глазах, бензин в крови», — указано в статусе девушки.
