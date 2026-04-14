Труп беременной любовницы на краю свалки: многодетный отец попал в СИЗО

В Прикамье арестовали местного жителя, подозреваемого в убийстве 22-летней беременной девушки. Тело было обнаружено на свалке. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле из Перми.

Задушил в машине

В местном управлении Следственного комитета рассказали, что преступление было совершено 6 апреля. Беременная девушка находилась в салоне автомобиля со своим 46-летним знакомым. Мужчина знал, что его жертва вынашивает ребенка.

«Следствием установлено, что 6 апреля 2026 года фигурант находился с потерпевшей в своем автомобиле. Заведомо зная о беременности девушки, он задушил ее, после чего переместил и спрятал тело на мусорной свалке», — рассказали в Следкоме.

Следователи провели осмотр места преступления и изъяли машину обвиняемого. Назначены судебные экспертизы. До суда обвиняемый отправлен в СИЗО.

Давил, пока не умерла

Подозреваемый на видео с допросом сознался и рассказал, как убивал девушку. Мужчина заявил, что в день убийства отвез потерпевшую на окраину, задушил прямо в машине, а труп вывез на свалку.

«Я откинул спинку сидения, схватил ее за горло двумя руками вот так. И давил, пока она не перестала подавать признаков жизни. После я вытащил ее за руки из машины и как мог нес на край свалки, там есть лог, где я ее и оставил», — рассказывает фигурант уголовного дела.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Убийство» (часть 2 статьи 105 УК РФ). Автомобиль подозреваемого изъяли для проведения следственных действий. Сам подозреваемый находится в СИЗО.

Погибшая была любовницей?

Что стало мотивом преступления, в СК не сообщили. Но «КП-Пермь» пишет: поводом для расправы могло стать именно известие о беременности. Мужчина является многодетным отцом, а погибшая якобы могла быть его любовницей.

«Насколько мне известно, именно беременность и стала главной причиной убийства. Дело в том, что девушка была любовницей мужчины, а он — многодетный отец. Он испугался, что любовница расскажет все жене», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

При этом, по информации редакции, мужчина раньше не имел проблем с законом. Свалка, где была найдена девушка, была стихийной.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вычислили по камерам

14 апреля погибшую похоронили на местном кладбище. Известно, что убитую звали Марина В. Знакомый рассказал журналистам, что сперва девушка перестала отвечать на звонки, а затем на обочине дороги была найдена ее сумка.

«Как я знаю, сумочку Марины на обочине дороги увидели патрульные. Внутри были ее документы. Полицейские привезли их ее маме, и она рассказала, что с 6 апреля Марина перестала брать трубку. Полицейские подняли записи с камер, поговорили с Мариниными близкими друзьями и вышли на Валерия. Он сначала все отрицал, поэтому пришлось с ним, что называется, обстоятельно побеседовать. Жаль Марину, я не так хорошо ее знал, но она была доброй», — рассказал знакомый.

Судя по странице Марины в соцсети «ВКонтакте», девушка увлекалась мотоспортом. На ее теле были татуировки с мотоциклами и цветами.

«Жизнь в движении, адреналин в сердце, крылья за спиной, огонь в глазах, бензин в крови», — указано в статусе девушки.

