В заложниках у Мексики? Что известно об исчезновении Кристины Романовой

Российская пианистка Марина Романова уверена, что ее 17-летняя дочь фактически находится в рабстве у властей Мексики и впоследствии может быть продана на органы. NEWS.ru рассказывает, почему имя несовершеннолетней девочки попало в криминальные сводки.

Насиловал сводный брат?

Как рассказывает 78.ru, история с Кристиной Романовой началась еще осенью 2023 года. В сентябре в Мехико люди в форме забрали Кристину прямо из школы, затолкали в машину мексиканской «детской опеки» DIFEM.

Власти утверждают, что несовершеннолетняя была изолирована по причине уголовного разбирательства, связанного с ее сводным братом. Сторона обвинения утверждает, что девочка-подросток подвергалась сексуальному насилию со стороны молодого человека.

При этом мать Кристины жалуется, что ей так и не предоставили материалы расследования. Марина также настаивает, что не узнает почерк дочери в документах, которые все-таки попали в ее распоряжение. Со своими жалобами мать тщетно обращалась к губернатору штата и президенту страны.

«Не верю, что это моя дочь»

При этом власти штата утверждают, что в октябре 2024 года прокуратура обнаружила несовершеннолетнюю россиянку в Тихуане. По словам матери девушки, медзаключения подтверждают, что все это время Кристину накачивали наркотиками, насиловали и возили по разным городам.

Как передает РЕН ТВ, российскому консулу удалось встретиться с несовершеннолетней россиянкой, передавшей ему два письма. В них Кристина объяснила, что ее могут продать в рабство.

Лишь в марте Романова увидела дочь один раз в зале суда по видеосвязи, но она не уверена, что перед ней была именно Кристина.

«Женщина, которая, как показалось, была беременна, ответила, что она и есть моя дочь. Я спросила, почему ее голос так изменился и почему манера речи мне незнакома. Я сразу заявила, что не верю, что это моя дочь, и не узнаю ни ее образ на видео, ни голос», — говорит Марина Романова.

В соцсетях женщина опубликовала обращение к СМИ, где оглашала претензии в адрес властей Мексики. Она возложила на них ответственность за все, что может произойти с ребенком за время следствия.

«Кристина — жертва торговли людьми, и правительство это знает», — заявила Романова на кадрах.

В беседе с журналистами Романова утверждала, что ее несовершеннолетнюю дочь склоняли к побегу из дома через Discord. Мать девушки заявляет, что это классический сценарий похищения подростков в Мексике с целью незаконного усыновления или продажи органов.

Травят собак

Сейчас, по словам Марины, ей поступают угрозы из-за начала медийной кампании в поддержку дочери. Женщина рассказала, что приютила во дворе шестерых бездомных собак. Утром 14 апреля она нашла двух из них мертвыми. Псы были отравлены. Позже неизвестный угрожал женщине, что с ее дочерью поступят так же, если она не прекратит медийную кампанию.

Из-за поступивших угроз Марина временно вынуждена подчиниться этому требованию, перестав освещать ситуацию. Сейчас женщина намерена восстановить записи с камер видеонаблюдения ее дома, которые удалили неизвестные.

Тем временем МИД России обратил внимание на произошедшее. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила власти Мексики в несерьезном отношении к сложившейся ситуации.

«Будем делать все от нас зависящее для благополучного разрешения ситуации и возвращения Кристины Романовой на родину. Все вопросы, связанные с ее приемом в России, проработаны», — указала Захарова.

