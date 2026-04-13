Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья

В городе Медногорске Оренбургской области арестовали 65-летнего мужчину. Следствие подозревает его в педофильских преступлениях. NEWS.ru рассказывает, что известно об уголовном разбирательстве.

Четыре эпизода

Медногорский городской суд 10 апреля избрал меру пресечения 65-летнему местному жителю. Обвинение, которое предъявило ему следствие, содержит четыре эпизода тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Все они связаны со статьями 131 и 132 УК РФ — изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Из-за того что фигурант уже переступил порог пенсионного возраста, срок за эти преступления может оказаться для него пожизненным.

11 лет насилия

Пострадавшей стороной в деле стала дочь сожительницы мужчины. Девочка проживала с подозреваемым под одной крышей и, по версии следствия, 11 лет терпела насилие с его стороны.

«Мужчина обвиняется по четырем эпизодам особо тяжких преступлений — п. „а“ ч. 3 ст. 131, п. „б“ ч. 4 ст. 132, п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ. По версии следствия, с 2015 по 2026 год мужчина, проживая вместе с сожительницей и ее дочерью, систематически совершал противоправные действия в отношении ребенка», — рассказали в пресс-службе Фемиды.

Арест на два месяца

На прошедшем судебном заседании уже выступили подозреваемый и сторона обвинения. Судья удовлетворил требование прокурора об аресте подозреваемого. В СИЗО его отправили до 9 июня.

«Изучив представленные материалы, заслушав мнение сторон, учитывая тяжесть инкриминируемых преступлений, данные о личности обвиняемого, суд удовлетворил ходатайство следователя», — рассказали в суде.

Постановление еще не вступило в законную силу, и его можно обжаловать.

Медногорск — небольшой промышленный город в Оренбургской области, находится в 223 км от областного центра. По данным Росстата, в городе живет порядка 23 тыс. человек.

