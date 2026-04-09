09 апреля 2026 в 18:54

Превратили в мумию: мужчина разлагался в петербургской больнице 1,5 месяца

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В подсобке петербургской больницы полтора месяца лежало тело пациента, считавшегося пропавшим без вести. NEWS.ru рассказывает подробности этой казусной истории.

Заболел перед Новым годом

Айдыс Чындыгыр — уроженец Тувы. Чтобы помочь таланту сына в шахматной игре, семья перебралась сначала в Бурятию, а затем в Санкт-Петербург. Пока сыновья учились, Айдыс и его мать продолжали заниматься неквалифицированным трудом, чтобы прокормить семью.

В 2021 году сына Тамерлана приняли в Суворовское училище, и семья продолжила жить в Северной столице. В том же году юноша стал чемпионом России среди юношей.

Жила семья в общежитии. Взрослые работали дворниками и грузчиками. Как рассказывать мать Айдыса Розалия, сын не щадил себя: брался за любую работу, не жаловался на усталость. Но в декабре 2023-го организм дал сбой: высокая температура, невыносимая головная боль, отказ почек.

16 декабря скорая увезла его в Мариинскую больницу. Мать пообещала привезти вещи на следующий день. Но на следующий день в стационаре ей сказали, что сын пропал.

Труп в подсобке

Врач, принимавший Айдыса, заявил, что пациента выписали за нарушение правил. Никого не смутило, что он ушел из медучреждения зимой, в одних тапочках, без куртки и телефона. Очевидцы рассказывали, что ночью Айдысу стало хуже, он падал, ударился головой. Но доказательств не было, пишет «КП-Красноярск».

«Я пыталась искать сама. Ходила к ламе. Он сказал, ищи в районе Парнаса или Купчино. Я туда! Бегу, останавливаю людей, спрашиваю. Даже не замечала, что плачу, что я без рукавичек. А на улице мороз. Так было плохо, что не чувствовала холода», — рассказывала Розалия журналистам.

Полтора месяца Розалия тщетно искала сына, пока в феврале ее не вызвали на опознание. Тело нашли в запертой подсобке на третьем этаже той же больницы.

«Мне потом передали: подсобка теплая, градусов 20. То есть находиться там полтора месяца тело не могло. Значит, было в другом месте — его прятали, а позже подложили?» — недоумевала женщина.

Сроки иссякли

Следствие возбудило дело по статье «Халатность». Врачу, выписавшему пропавшего пациента спустя 15 минут после исчезновения, вменили оставление в опасности и подделку документов. Но процесс тянулся до апреля 2026-го — и закончился в связи с истечением сроков давности.

«Когда судья заявил, что срок давности по делу истек, этот врач так обрадовался. Кто же ответит за гибель сына?» — спрашивает Розалия.

Сейчас мать ждет гражданского суда: требует хотя бы компенсации морального вреда. Потом планирует вернуться в Кызыл, где похоронен Айдыс. У нее остались пятеро внуков.

