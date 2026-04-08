08 апреля 2026 в 12:39

Достал нож и требовал удовлетворять: мигрант хотел изнасиловать массажистку

В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в покушении на изнасилование. Жертвой стала сотрудница массажного салона. Она смогла дать отпор насильника. NEWS.ru рассказывает о подробностях происшествия.

Подозрительный мужчина

Инцидент произошел 2 апреля. Поздним вечером 37-летняя массажистка возвращалась домой, когда за ней увязался южанин, пишет «КП-Екатеринбург».

Девушка заприметила насильника на Хасановской улице. Подозрительный мужчина следовал за ней по пятам, но его жертва ускорила шаг и вскоре скрылась в подъезде своего дома. Подозрительный мужчина ускорился и проследовал за ней в подъезд многоэтажки. Время было примерно 23:50.

Достал нож и требовал удовлетворить

Уже в лифте мужчина начал домогаться женщины и угрожать ей холодным оружием.

«Мужчина заметил ее на улице, прошел за ней в подъезд и лифт. Там он достал нож и потребовал сделать ему минет. Женщина начала кричать и звать на помощь, нападавший испугался, что его задержат, и сбежал», — рассказал E1.RU осведомленный источник.

Поймали рецидивиста

Женщина стала кричать, что напугало насильника. Тот выбежал из кабины лифта на восьмом этаже и скрылся.

Пострадавшая отправилась в полицию и написала заявление. На поиски агрессора ушло четыре дня.

В преступлении подозревают 29-летнего жителя Красноуфимского района Баходира К. Жертва опознала его, но сам он свою вину отрицает.

«Подозреваемый был судим за кражу и употребление наркотических веществ. В последний раз привлекался к уголовной ответственности в 2021 году», — рассказывал источник «КП-Екатеринбург».

С наркотиками мужчину принимали дважды. Оба раза он приходил за дозой и оказывался в руках у полицейских. Сейчас ему предъявлены обвинения по статье «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством». 8 апреля стало известно, что фигуранта дела арестовали до 5 июня. В управлении Следкома этот инцидент не комментируют. Дело будет разбирать Ленинский районный суд.

Читайте также:

Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек

Угрожал добраться до каждого: подросток убил учительницу в Добрянке

Пока бабушка накрывает на стол: девочку насиловали родной отец и отчим

Труп лежал в туалете: заморившую голодом сына мать нашли мертвой в СИЗО

Чемодан в овраге: москвичка случайно нашла труп мигранта в парке

Помочилась на подругу и села на 10 лет: на Урале вынесли приговор садистке

Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
