Помочилась на подругу и села на 10 лет: на Урале вынесли приговор садистке

В городе Карпинске Свердловской области в колонию отправили женщину, которая надругалась над своей подругой и сняла это на видео. Пострадавшая, имевшая проблемы психоневрологического профиля, скончалась.

Приехала в гости

Карпинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Натальи Бродовиковой. Ей было предъявлено обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Жертвой 36-летней преступницы стала 25-летняя Анастасия Полякова, имеющая психиатрический диагноз. Как рассказывает MK.RU, пострадавшая приехала в Карпинск в мае прошлого года. Там ее ждала подруга Елена.

В гостях у Елены также распивал алкоголь участник СВО Виталий Герасимов, находившийся в тот момент в отпуске. Позже к ним присоединилась Бродовикова. У последней был затяжной конфликт с Поляковой.

«Ты не знаешь, какой я человек»

Во время распития алкоголя Наталья напала на Анастасию, вытащила ее на крыльцо дома, где мужчина тоже оказался. Женщина прижала девушку к земле, держа за волосы, а Виталий снимал это на камеру.

«Судом установлено, что в ночь с 16 на 17 мая 2025 года в одном из жилых домов г. Карпинска подсудимая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, применив насилие к 24-летней девушке, имеющей группу инвалидности, нанесла ей удары и совершила иные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия», — рассказали в пресс-службе областной Фемиды.

Во время пыток пострадавшая обращалась к истязательнице: «Наташа, ты же человек, отпусти меня!» Но та отвечала: «Ты не знаешь, какой я человек». Известно, что в ходе издевательств Бродовикова помочилась на Анастасию, а запись с этими действиями через несколько дней была опубликована в интернете.

Труп пострадавшей в реке

После надругательства Анастасия начала бояться за свою жизнь, а обидчица продолжала посылать угрозы в ее адрес. 27 мая пострадавшая перестала выходить на связь.

Десятки волонтеров и спасателей начали ее поиски. Через несколько дней тело девушки нашли в реке Турье. Предполагается, что девушка покончила с собой.

Рецидивистка

О Бродовиковой известно, что она мать двоих детей. В 2011 году ее признали виновной в убийстве сожителя: она нанесла ему четыре ножевых ранения в грудь. Срок отбывала в колонии Пермского края. Отсидела она всего лишь пять лет.

После событий в мае 2025 года против женщины сначала завели дело о развратных действиях, а затем поменяли статью на насильственные действия сексуального характера. По инкриминируемой статьей женщине грозило до 15 лет лишения свободы, но получила она в итоге на треть меньше.

«С учетом обстоятельств совершения преступления, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновной и наказания, назначенного за совершение другого преступления, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 года с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С осужденной взыскана компенсация морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1 млн рублей и материальный ущерб — 80 850 рублей», — сообщили в суде.

Подельник Герасимов был заключен под домашний арест и пытался сбежать. Но в ноябре он был задержан и отправлен в зону проведения СВО, передавал «Вечерний Карпинск».

