Жительница Урала поплатилась за издевательства над девушкой-инвалидом Жительница Карпинска осуждена на 9,5 года колонии за насилие над инвалидом

Карпинский городской суд приговорил местную жительницу Наталью Бродовикову к 9,5 года колонии общего режима за издевательства над девушкой-инвалидом, которая после случившегося покончила с собой, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. Фигурантка свою вину не признала на протяжении всего процесса.

В ночь с 16 на 17 мая 2025 года в одном из жилых домов г. Карпинска подсудимая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, применив насилие к 24-летней девушке, имеющей группу инвалидности, нанесла ей удары и совершила иные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия. После перенесенных издевательств и унижений, потерпевшая лишила себя жизни, — сказано в сообщении.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд, изучив все материалы дела и доказательства, признал Бродовикову виновной в совершении двух преступлений, в том числе по пункту «б» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия). При назначении наказания суд учел обстоятельства, характер и степень общественной опасности содеянного, а также личность виновной.

Помимо основного срока в девять лет и шесть месяцев лишения свободы, осужденной назначено дополнительное ограничение свободы сроком на один год. Кроме того, с Бродовиковой взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей и материальный ущерб в сумме 80 850 рублей.

