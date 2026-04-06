06 апреля 2026 в 14:31

Чемодан в овраге: москвичка случайно нашла труп мигранта в парке

В Москве женщина случайно нашла чемодан с трупом мужчины. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Труп в парке

Тело мужчины с признаками насильственной смерти найдено вблизи Алтуфьевского шоссе в Москве. Следователи уже назначили экспертизы, в том числе судебно-медицинскую и дактилоскопическую. Устанавливается местонахождение лица, совершившего преступление.

«По данному факту Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — подтвердила пресс-служба столичного СК в мессенджере МАХ.

Недельный мертвец

По данным РЕН ТВ, во время прогулки по парку 4 апреля бездомная женщина наткнулась на чемодан, в котором лежал труп. Telegram-канал «112» уточняет, что синий чемодан лежал в овраге.

Предварительно, на теле мужчины насчитали три колото-резаные раны. Судя по характеру изменений тела, погибший мог скончаться 5–7 дней назад.

Мигрант в чемодане

MK.RU опубликовал фото с места, где была обнаружена криминальная находка. Издание отмечает, что женщина-очевидец изначально спустилась к водоему по «сугубо личным делам».

Она отметила, что чемодан был обернут пищевой пленкой и она решила его распаковать. В итоге обнаружила тело. Предполагается, что убитый является уроженцем Средней Азии.

В прокуратуре уточнили, что тело нашли еще в субботу, 4 апреля. На место происшествия выезжал заместитель Бабушкинского межрайонного прокурора Антон Белов.

Владимир Сахмеев
