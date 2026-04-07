Труп лежал в туалете: заморившую голодом сына мать нашли мертвой в СИЗО

Во Владимирской области скончалась девушка, ранее осужденная за смерть ее сына. Мальчик, которому не исполнилось и двух лет, умер от голода. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Реанимировать не смогли

Пресс-служба УФСИН по Владимирской области подтвердила факт смерти арестантки в СИЗО-1 города Владимира в ночь на 6 апреля. В ведомстве отметили, что женщина была найдена в камере и ее пытались спасти.

«На место происшествия незамедлительно прибыл медицинский работник учреждения, проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали», — ответила пресс-служба УФСИН изданию «Зебра ТВ».

В ведомстве смогли лишь подтвердить, что сейчас проводится проверка для принятия процессуального решения.

«В соответствии со ст.161 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, указывающей на недопустимость разглашения данных предварительного расследования, подробные сведения предоставить не представляется возможным», — информировало региональное управление ФСИН.

Тело нашли в туалете

Предварительно, девушка покончила с собой. По словам источников «Зебра ТВ», тело было найдено в туалете, где нет видеокамер.

Погибшей оказалась фигурантка страшной истории из города Коврова. 20-летняя мать заморила голодом собственного ребенка, которому не исполнилось и двух лет.

В декабре 2025 года ее признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестоким обращением, а также в убийстве малолетнего. Суд назначил россиянке 16 лет и один месяц колонии общего режима. Позже на апелляции ей незначительно сократили срок.

Вину в совершении преступлений женщина не признала. На следствии она выдвигала различные версии происшествия: сначала утверждала, что в квартире имелось достаточное количество продуктов питания и воды, которыми ребенок мог воспользоваться самостоятельно. А после уверяла, что ребенок умер внезапно у нее на глазах, а она, испугавшись, убежала из квартиры.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Останки нашли соседи

История с ребенком разворачивалась в декабре 2024 года. Следствие установило, что осужденная издевалась над мальчиком в период с июля по сентябрь, сразу после расставания с сожителем, от которого родила. Ребенок раздражал ее тем, что был похож на бывшего.

В сентябре молодая мать просто оставила ребенка дома на голодную смерть. Родителям она лгала, что оставила ребенка с няней.

Незадолго до этого девушка вбивала в поисковике следующие запросы: «может ли человек прожить месяц без еды», «может ли ребенок прожить без еды», «сколько ребенок может жить без еды и воды», «можно ли есть бумагу и можно ли ей наесться». И «сколько дают за хищение ребенка» и «похищение ребенка одним из родителей как уголовно наказуемое деяние».

Когда мать вернулась в квартиру, малыш был уже мертв. Труп ребенка она упаковала в коробку и отнесла в дворовый палисадник. Останки мальчика обнаружили соседи спустя две недели.

Читайте также:

Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек

Угрожал добраться до каждого: подросток убил учительницу в Добрянке

Пока бабушка накрывает на стол: девочку насиловали родной отец и отчим

Чемодан в овраге: москвичка случайно нашла труп мигранта в парке

Помочилась на подругу и села на 10 лет: на Урале вынесли приговор садистке