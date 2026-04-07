Жестоко убившая годовалого сына россиянка покончила с собой Заморившая голодом маленького сына мать свела счеты с жизнью в СИЗО во Владимире

Следователи начали проверку по факту смерти молодой женщины в СИЗО-1 во Владимире, передает «Зебра ТВ». Предварительно, она покончила с собой. По словам источников, тело было найдено в туалете, где нет видеокамер. Погибшей оказалась фигурантка страшной истории из города Коврова про 20-летнюю мать, заморившую голодом собственного ребенка, которому не исполнилось и двух лет.

В декабре 2025 года ее признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестоким обращением, а также в убийстве малолетнего. Суд назначил россиянке 16 лет и один месяц колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в деревне Потаповское Воскресенского района Московской области произошел пожар в частном доме, унесший жизни двух человек. Женщина, оказавшаяся отрезанной огнем на мансарде вместе с пятилетним сыном, решилась на отчаянный шаг ради спасения ребенка и выбросила его из окна. После этого мать следом выпрыгнула из окна. Находившиеся в доме муж и девятилетний сын спастись не смогли и погибли от отравления угарным газом.