«Будто нож вставили и режут»: сосед насиловал подружку своих внуков

Уроженка Липецкой области Юлия Чепрасова в интервью психиатру Василию Шурову рассказала, с чем ей пришлось столкнуться после серии изнасилований, пережитых в возрасте пяти лет. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

Замок от сейфа

Мама родила Юлю примерно в возрасте 17–18 лет. Отцом оказался местный алкоголик, который ушел из семьи, когда дочке был годик. Юля и ее мама в итоге продолжили жить в деревенской квартире с бабушкой и дедом.

Там же девочка дружила с двумя сверстниками — братом и сестрой, жившими неподалеку. Иногда они ходили друг к другу в гости. В один из дней ребята позвали Юлю к себе и познакомили со своим дедушкой — 55-летним охранником при МВД.

«Он говорит: „Пойдем, я тебе конфет дам“. Я по своему дедушке судила всех дедушек, ничего не подозревала. И я пошла. А он закрыл дверь. Я помню, кинулась к двери, но замок был странный. Как сейфный какой-то. То есть даже взрослый-то не сможет его открыть. И он со мной это сделал», — рассказывает Юлия.

После эти эпизоды повторялись несколько раз, хотя девочка старалась не попадаться на глаза обидчику. Перед тем как согласиться на поход в гости к друзьям, девочка уточняла, дома ли их дедушка. Но однажды педофил все-таки застал ее.

«И вот мы сидим, помню, в киндеры играем. Тогда вот эти фигурки — гномики, пингвинчики — были. И чувствую, дверь открывается, он с работы пришел. Я замерла. Ну и улыбаюсь, не показываю вида. А у меня сердце просто в пятки ушло. И он такой проходит и говорит: „Юль, пойдем, я тебе конфет дам“. Я говорю: „Нет, я не хочу конфет“. Он начинает меня за руки тащить. У меня какой-то смех истерический. Я цепляюсь за все, а он за ноги начинает тащить», — вспоминает Юлия.

Последний эпизод произошел в случайных обстоятельствах, когда Юля уже пошла в школу.

«Мне нужно было ключ взять от квартиры у бабушки. Я со школы пришла. А этот педофил на втором этаже играл на гармони, их развлекал. Подхожу, говорю: „Бабушка, дай мне ключ“. А он мне говорит: „Юля, иди конфет дам“. Я говорю: „Мне не нужны ваши конфеты“. С таким злом прямо сказать смогла. Тут соседка говорит: „Ну, ты не хочешь, принеси нам закусить“. Ей я не смогла отказать. И всю жизнь потом я уже не ходила к ним», — делится Юлия.

«Как будто нож внутри»

В беседе с психиатром Юлия разобрала свою реакцию на первое изнасилование. По словам девушки, в тот момент она оцепенела и даже не думала кричать. Позже этот паттерн у нее продолжал срабатывать всю последующую жизнь при половой близости, из-за чего рушились отношения с мужчинами. Девушка понимала, что секс не доставляет ей удовольствия, а только является источником стресса.

Этот опыт усугублялся проблемами со здоровьем. После изнасилования Юля на протяжении шести лет терпела боли, из-за чего не могла себе позволить привычные для ребенка виды досуга.

«У меня начались сильные боли там, какие-то адские, нечеловеческие. Как будто нож вставили и постоянно там режут, и режут, и режут. Ни днем, ни ночью, вообще покоя не было. Обезболивающие не помогали. В школу я ходила еле-еле, хотя отучилась хорошо. Когда были экскурсии, я всегда оставалась дома, отлеживаться. Конечно, меня учителя ругали, но я не могла им объяснить, почему. И для меня самое лучшее было просто прийти домой, свернуться калачиком и лечь, все, мне больше ничего не надо было», — вспоминает Юлия.

«Думала, ничего не докажу»

Только в подростковом возрасте девочка решилась рассказать маме о том, что с ней творил соседский дед. Мать сразу предложила обратиться в полицию.

«А я говорю: „Мам, пожалуйста, умоляю, вот я тебе это рассказала, давай эту тему закроем, больше вообще ее поднимать не будем, потому что мне противно“. Я думала, что ничего не докажу. <...> И я боялась полиции, потому что он в полиции работает. Боялась, что не смогу ничего добиться и потом не смогла бы в школу ходить. Это был бы позор. Все бы пальцем тыкали», — делится своими подростковыми доводами Юлия.

Как позже выяснила девушка, своим внукам насильник запретил общаться с ней. Он заранее придумал историю, которая дискредитировала бы семейство Юли.

«Тот друг у меня потом спросил: „Юля, почему ты перестала к нам ходить?“ Я говорю: „А почему ты не приходил ко мне на день рождения? Сколько раз тебя приглашала, ты не приходил“. Он говорит, что дедушка ему говорил, что вся наша семья сумасшедшая и я ненормальная. Он боялся, видимо, может, я расскажу, и все узнают там. И он запрещал им ко мне ходить домой», — рассказывает Юлия.

Сын умер под дверью

При этом девушка подозревает, что ни внук, ни внучка педофила не пострадали от его действий, поскольку тот боялся зятя. А вот родной сын педофила, по ее предположению, был очень сильно травмирован своим отцом, из-за чего сам в итоге переступил грань.

«Я не могу утверждать, но, возможно, он насиловал своего сына. Потому что тот сын изнасиловал мальчика, заставил этого мальчика съесть кал. Мальчик умер, и сын сел в тюрьму. Потом он вышел из тюрьмы, попросился домой к своим родителям, а они его не пустили, и он умер у них под дверью», — делится Юлия.

При этом, по словам Юлии, жена педофила не могла не знать о его преступных наклонностях. Однажды она застала момент, когда дед насиловал Юлю в своей квартире, но никак не отреагировала на это.

Сыпь стала реакцией на страх

Сам обидчик уже мертв. Педофил скончался после продолжительной болезни. А его жертве по сей день приходится лечить последствия серии изнасилований. Девушка долгое время ходила по врачам, чтобы избавиться от непонятных высыпаний на теле.

«Это началось в институте. Как крапивница. Реакция на страх, на боль, на что-то неожиданное. Высыпает и примерно через час проходит», — описывает девушка симптомы.

Врачи не помогали, поэтому Юлия и ее мама даже прибегали к услугам различных знахарок и целителей. Но налаживаться ситуация начала только в момент, когда девушка по совету маминой подруги все-таки решила сходить на прием к психиатру.

Сначала Юле назначили антидепрессанты, которые помогли, но позже оказалось, что этого лечения недостаточно. Депрессия оказалась лишь эпизодом в течении биполярного аффективного расстройства.

Кроме того, у девушки диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, которое в том числе проявляется паническими атаками. В своем заключительном обращении во время интервью Юлия сетует, что не начала лечение раньше. Также она сожалеет, что не решилась наказать своего обидчика.

«Больше всего я жалею о том, что не сдала его в тюрьму. Меня это до сих пор мучает, хоть он и умер, но он должен был понести наказание. То есть этот человек не должен был оставаться на свободе, потому что я не знаю, сколько еще детей пострадали после меня», — говорит Юлия.

