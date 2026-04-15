«Оцепеневшая кукла»: педофил отказался оплачивать своей жертве психиатра

Уроженка Санкт-Петербурга Яна Корецкая добилась возбуждения дела против бывшего сожителя матери. Мужчина на протяжении нескольких лет растлевал девочку и снимал ее обнаженной на видео. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.
Отчим заходил в душевую с камерой
О своем решении добиться уголовного преследования для бывшего отчима Яна Корецкая заявила в начале года. 31-летняя уроженка Северной столицы рассказала о пережитой истории в своих соцсетях и завела отдельный Telegram-канал, где рассказывает о движении дела.
Впервые отчим Дмитрий (имя изменено) начал домогаться Корецкой, когда ей было 11 лет. Он заходил в ванную комнату, пока школьница мылась, и старался подснять ее на видео. Затем он пытался трогать падчерицу, залезать руками под одежду и демонстрировать девочке свои половые органы и обсуждал БДСМ-практики.
По словам Яны, все это продолжалось на протяжении пяти лет и сопровождалось угрозами. При этом иногда мужчина пытался «задобрить» девочку.
«Он очень сильно втирался в доверие. Угрожал распространением этих материалов, что в силу возраста помешало мне обратиться за помощью сразу», — рассказывала девушка.
При этом Яна отмечает, что мужчина становился с ней гораздо мягче после эпизодов насилия.
«Я чувствовала от отчима любовь и заботу. Думаю, это и стало причиной, почему насилие стало возможным. Если бы я воспринимала его в штыки, провернуть это было бы гораздо сложнее. Изначально он начал проявлять ко мне больше строгости, чем я привыкла в жизни с мамой, а потом, с началом насилия, как будто потеплел, стал более заботливым. Так во мне закрепился паттерн: чтобы тебя любили, нужно терпеть насилие», — объясняет потерпевшая.
Шантаж
При этом насилие совершалось систематически, почти каждый раз, когда девочка оставалась наедине с педофилом.
«Он трогал мою грудь, половые органы, ложился на меня, обсуждал со мной сексуальные практики. В какой-то момент он поставил скрытую камеру в душе, показывал мне видео и шантажировал тем, что выложит его, если я не буду позволять ему мыть меня. Я всегда пыталась убрать его руки, отодвинуться, но тело цепенеет в этот момент, ты не можешь ни говорить, ни двигаться, ни уйти из дома. Ты просто как такая оцепеневшая кукла сидишь и ничего не можешь», — делится Яна.
«Не ведал, что творил»
Прошли годы, Яна выросла, но травма осталась с ней. Она столкнулась с последствиями пережитого: на сегодняшний день психиатр диагностировал у нее комплексное посттравматическое стрессовое расстройство и биполярное аффективное расстройство.
Девушка до сих пор предполагает, что записи с ней могут храниться у бывшего отчима. Лишь спустя много лет, когда Яне было уже за 20, она нашла в себе силы рассказать о произошедшем матери. К тому моменту она уже разошлась с Дмитрием, но не стала писать на него заявление.
Об отчиме девушке известно, что он работает в одном из петербургских театров. Поисковые системы выдают ссылку на его страницу на сайте культурного учреждения, но при заходе видно, что фото сотрудника и справка о нем были удалены.
Яна также показала скрины из переписки с отчимом, где, по ее словам, мужчина, по сути, признается в содеянном.
«Веришь или нет, а я не ведал, что творил. До крайности не дошел, слава богу», — говорится в сообщении.
«Я могла купить квартиру в Ленобласти»
В интервью «Большому городу» Яна рассказала, что вела переписку с отчимом летом 2025 года. И изначально она хотела договориться с обидчиком о досудебном решении вопроса. На ее условиях насильник должен был компенсировать лечение у психиатра.
«Выходит примерно 40 тысяч рублей в месяц, чтобы просто держаться на плаву, иметь возможность работать и жить. По сумме, которую я уже потратила на лечение, я могла бы купить квартиру в Ленобласти. Но я трачу эти деньги на то, чтобы выживать», — делилась Яна.
Отчим соглашался лишь на 10 тысяч рублей в месяц на период до 2037 года, когда он выйдет на пенсию.
«Для меня это выглядело как попытка очень дешево откупиться, поэтому мы с моим юристом направили ему досудебную претензию — на это он уже никак не ответил. После этого я подала заявление», — рассказывает девушка.
Дело взяли после двух жалоб
В феврале об истории Яны начали писать СМИ. Девушка позже призналась, что это помогло все-таки добиться возбуждения уголовного дела, но сильно ударило по ее психологическому состоянию.
«Мы действительно сделали очень большой охват этой истории, и это дало свои плоды, но, если честно, меня вынесло на два месяца после такого количества интервью. Сейчас я наконец готова рассказать, как там у меня дела. Дела хорошо. Дело взяли в работу. К сожалению, нам пришлось подать две жалобы, но тем не менее это сработало. Сегодня уже опросили моего первого свидетеля», — заявила Яна в своем Telegram-канале.
Девушка отмечает, что очень довольна следователем, которая ведет ее дело, — «молодая женщина, кажется достаточно адекватной и приятной».
Адвокат Яны пока не берется оценивать перспективы дела, поскольку сторона обвиняемого отрицает вину. Также против пострадавшей играют сроки давности.
«Если 15 лет [после последнего эпизода насилия] прошло, то у обвиняемого есть право на прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности. Это не реабилитирующее основание. Фактически лицо соглашается с прекращением дела без установления его невиновности. В таком случае за потерпевшей остается право взыскания с этого лица морального вреда и ущерба», — говорит адвокат Кондрат Горишний.
