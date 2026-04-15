«Оцепеневшая кукла»: педофил отказался оплачивать своей жертве психиатра

Уроженка Санкт-Петербурга Яна Корецкая добилась возбуждения дела против бывшего сожителя матери. Мужчина на протяжении нескольких лет растлевал девочку и снимал ее обнаженной на видео. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Отчим заходил в душевую с камерой

О своем решении добиться уголовного преследования для бывшего отчима Яна Корецкая заявила в начале года. 31-летняя уроженка Северной столицы рассказала о пережитой истории в своих соцсетях и завела отдельный Telegram-канал, где рассказывает о движении дела.

Впервые отчим Дмитрий (имя изменено) начал домогаться Корецкой, когда ей было 11 лет. Он заходил в ванную комнату, пока школьница мылась, и старался подснять ее на видео. Затем он пытался трогать падчерицу, залезать руками под одежду и демонстрировать девочке свои половые органы и обсуждал БДСМ-практики.

По словам Яны, все это продолжалось на протяжении пяти лет и сопровождалось угрозами. При этом иногда мужчина пытался «задобрить» девочку.

«Он очень сильно втирался в доверие. Угрожал распространением этих материалов, что в силу возраста помешало мне обратиться за помощью сразу», — рассказывала девушка.

При этом Яна отмечает, что мужчина становился с ней гораздо мягче после эпизодов насилия.

«Я чувствовала от отчима любовь и заботу. Думаю, это и стало причиной, почему насилие стало возможным. Если бы я воспринимала его в штыки, провернуть это было бы гораздо сложнее. Изначально он начал проявлять ко мне больше строгости, чем я привыкла в жизни с мамой, а потом, с началом насилия, как будто потеплел, стал более заботливым. Так во мне закрепился паттерн: чтобы тебя любили, нужно терпеть насилие», — объясняет потерпевшая.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Шантаж

При этом насилие совершалось систематически, почти каждый раз, когда девочка оставалась наедине с педофилом.

«Он трогал мою грудь, половые органы, ложился на меня, обсуждал со мной сексуальные практики. В какой-то момент он поставил скрытую камеру в душе, показывал мне видео и шантажировал тем, что выложит его, если я не буду позволять ему мыть меня. Я всегда пыталась убрать его руки, отодвинуться, но тело цепенеет в этот момент, ты не можешь ни говорить, ни двигаться, ни уйти из дома. Ты просто как такая оцепеневшая кукла сидишь и ничего не можешь», — делится Яна.

«Не ведал, что творил»

Прошли годы, Яна выросла, но травма осталась с ней. Она столкнулась с последствиями пережитого: на сегодняшний день психиатр диагностировал у нее комплексное посттравматическое стрессовое расстройство и биполярное аффективное расстройство.

Девушка до сих пор предполагает, что записи с ней могут храниться у бывшего отчима. Лишь спустя много лет, когда Яне было уже за 20, она нашла в себе силы рассказать о произошедшем матери. К тому моменту она уже разошлась с Дмитрием, но не стала писать на него заявление.

Об отчиме девушке известно, что он работает в одном из петербургских театров. Поисковые системы выдают ссылку на его страницу на сайте культурного учреждения, но при заходе видно, что фото сотрудника и справка о нем были удалены.

Яна также показала скрины из переписки с отчимом, где, по ее словам, мужчина, по сути, признается в содеянном.

«Веришь или нет, а я не ведал, что творил. До крайности не дошел, слава богу», — говорится в сообщении.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я могла купить квартиру в Ленобласти»

В интервью «Большому городу» Яна рассказала, что вела переписку с отчимом летом 2025 года. И изначально она хотела договориться с обидчиком о досудебном решении вопроса. На ее условиях насильник должен был компенсировать лечение у психиатра.

«Выходит примерно 40 тысяч рублей в месяц, чтобы просто держаться на плаву, иметь возможность работать и жить. По сумме, которую я уже потратила на лечение, я могла бы купить квартиру в Ленобласти. Но я трачу эти деньги на то, чтобы выживать», — делилась Яна.

Отчим соглашался лишь на 10 тысяч рублей в месяц на период до 2037 года, когда он выйдет на пенсию.

«Для меня это выглядело как попытка очень дешево откупиться, поэтому мы с моим юристом направили ему досудебную претензию — на это он уже никак не ответил. После этого я подала заявление», — рассказывает девушка.

Дело взяли после двух жалоб

В феврале об истории Яны начали писать СМИ. Девушка позже призналась, что это помогло все-таки добиться возбуждения уголовного дела, но сильно ударило по ее психологическому состоянию.

«Мы действительно сделали очень большой охват этой истории, и это дало свои плоды, но, если честно, меня вынесло на два месяца после такого количества интервью. Сейчас я наконец готова рассказать, как там у меня дела. Дела хорошо. Дело взяли в работу. К сожалению, нам пришлось подать две жалобы, но тем не менее это сработало. Сегодня уже опросили моего первого свидетеля», — заявила Яна в своем Telegram-канале.

Девушка отмечает, что очень довольна следователем, которая ведет ее дело, — «молодая женщина, кажется достаточно адекватной и приятной».

Адвокат Яны пока не берется оценивать перспективы дела, поскольку сторона обвиняемого отрицает вину. Также против пострадавшей играют сроки давности.

«Если 15 лет [после последнего эпизода насилия] прошло, то у обвиняемого есть право на прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности. Это не реабилитирующее основание. Фактически лицо соглашается с прекращением дела без установления его невиновности. В таком случае за потерпевшей остается право взыскания с этого лица морального вреда и ущерба», — говорит адвокат Кондрат Горишний.

