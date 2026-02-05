Залезал под одежду и снимал в ванной: девушка написала заявление на отчима

Залезал под одежду и снимал в ванной: девушка написала заявление на отчима

Петербурженка обвинила бывшего сожителя матери в сексуальном насилии. Написать заявление она решилась спустя 20 лет после первого насильственного эпизода. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Мамин ухажер в ванной

Яне было одиннадцать лет, когда ее отчим Дмитрий (имя изменено) начал домогаться ее. Мужчина залезал девочке руками под одежду, демонстрировал свои половые органы, пишет Telegram-канал SHOT.

В какой-то момент новый сожитель мамы стал заходить в ванную, когда девочка мылась. В итоге он начал снимать Яну на видео, когда та принимала душ. Все это продолжалось до 16 лет.

«Он очень сильно втирался в доверие. Угрожал распространением этих материалов, что в силу возраста помешало мне обратиться за помощью сразу», — рассказала девушка на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Два диагноза после одного отчима

Прошли годы, Яна выросла, но травма осталась с ней. Она столкнулась с последствиями пережитого: на сегодняшний день психиатр диагностировал у нее комплексное посттравматическое стрессовое расстройство и биполярное аффективное расстройство.

Девушка до сих пор предполагает, что записи с ней могут храниться у бывшего отчима. Лишь спустя много лет, когда Яне было уже за двадцать, она нашла в себе силы рассказать о произошедшем матери. К тому моменту она уже разошлась с Дмитрием, но не стала писать на него заявление.

«Не ведал, что творил»

Сейчас Яне 31 год. Она живет в Санкт-Петербурге и решила все-таки написать заявление в Следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу, подробно изложив факты многолетнего сексуального насилия, которому она подвергалась в подростковом возрасте.

В документе она описала не только физические посягательства, но и психологическое давление: отчим угрожал распространить интимные видео, если она не подчинится, и открыто обсуждал с несовершеннолетней практики БДСМ.

Об отчиме девушки известно, что он работает в одном из петербургских театров. Поисковые системы выдают ссылку на его страницу на сайте культурного учреждения, но при заходе видно, что фото сотрудника и справка о нем были удалены.

Судя по всему, пока мужчина не находится под арестом. Его аккаунт в соцсети «ВКонтакте» подсвечивает, что пользователь онлайн.

Яна также показала скрины из переписки с отчимом, где, по ее словам, мужчина по сути признается в содеянном.

«Веришь или нет, а я не ведал, что творил. До крайности не дошел, слава богу», — говорится в сообщении.

