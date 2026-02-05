Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 20:07

Залезал под одежду и снимал в ванной: девушка написала заявление на отчима

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Петербурженка обвинила бывшего сожителя матери в сексуальном насилии. Написать заявление она решилась спустя 20 лет после первого насильственного эпизода. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Мамин ухажер в ванной

Яне было одиннадцать лет, когда ее отчим Дмитрий (имя изменено) начал домогаться ее. Мужчина залезал девочке руками под одежду, демонстрировал свои половые органы, пишет Telegram-канал SHOT.

В какой-то момент новый сожитель мамы стал заходить в ванную, когда девочка мылась. В итоге он начал снимать Яну на видео, когда та принимала душ. Все это продолжалось до 16 лет.

«Он очень сильно втирался в доверие. Угрожал распространением этих материалов, что в силу возраста помешало мне обратиться за помощью сразу», — рассказала девушка на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Два диагноза после одного отчима

Прошли годы, Яна выросла, но травма осталась с ней. Она столкнулась с последствиями пережитого: на сегодняшний день психиатр диагностировал у нее комплексное посттравматическое стрессовое расстройство и биполярное аффективное расстройство.

Девушка до сих пор предполагает, что записи с ней могут храниться у бывшего отчима. Лишь спустя много лет, когда Яне было уже за двадцать, она нашла в себе силы рассказать о произошедшем матери. К тому моменту она уже разошлась с Дмитрием, но не стала писать на него заявление.

«Не ведал, что творил»

Сейчас Яне 31 год. Она живет в Санкт-Петербурге и решила все-таки написать заявление в Следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу, подробно изложив факты многолетнего сексуального насилия, которому она подвергалась в подростковом возрасте.

В документе она описала не только физические посягательства, но и психологическое давление: отчим угрожал распространить интимные видео, если она не подчинится, и открыто обсуждал с несовершеннолетней практики БДСМ.

Об отчиме девушки известно, что он работает в одном из петербургских театров. Поисковые системы выдают ссылку на его страницу на сайте культурного учреждения, но при заходе видно, что фото сотрудника и справка о нем были удалены.

Судя по всему, пока мужчина не находится под арестом. Его аккаунт в соцсети «ВКонтакте» подсвечивает, что пользователь онлайн.

Яна также показала скрины из переписки с отчимом, где, по ее словам, мужчина по сути признается в содеянном.

«Веришь или нет, а я не ведал, что творил. До крайности не дошел, слава богу», — говорится в сообщении.

Читайте также:

«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме

Изводила голодом и жаждой: опекунша кормила детей-инвалидов как скот

«Попрошайку подвозил»: как заметал следы обвиняемый в убийстве мальчика

криминал
педофилы
педофилия
происшествия
уголовные дела
Россия
дети
Санкт-Петербург
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«ТСЖ нагло врет»: в коммунальном скандале с Ходченковой новый поворот
Освобожденные при обмене российские военнослужащие вернулись на родину
Скандал с экс-послом Британии пошатнул кресло Стармера
Жизнь в США, брак с литовской актрисой, дети: как живет Юрий Колокольников
Депутат Нилов предположил, «убьет» ли ИИ некоторые профессии
Билет по цене iPhone: как пройдет церемония открытия Олимпиады-2026
Стало известно, где похоронят Чиповскую
Уиткофф рассказал, что обсуждалось на переговорах по Украине
Уиткофф анонсировал консультации России, Украины и США
Российские бойцы рассказали о зверствах в плену у ВСУ
Россиянам рассказали о щах для снижения давления
Куба обратилась к США с предложением
Стало известно, из-за кого Макрон хочет «сбежать» с открытия Олимпиады
Задушившей девятилетнюю девочку санитарке вынесли вердикт
Пожилая пара отравила двух россиянок на Пхукете
Россиянину за четыре часа пересадили сердце
Обвиняемому в клевете экс-депутату Госдумы стало плохо в зале суда
«Называются клеветой»: МИД резко ответил на обвинения Италии
Залезал под одежду и снимал в ванной: девушка написала заявление на отчима
Заворотнюк, замужество, мнение об СВО: куда пропала Екатерина Дубакина
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.