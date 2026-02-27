Зимняя Олимпиада — 2026
Чубайс добивается снятия канадских санкций

Чубайс добивается снятия канадских санкций через Федеральный суд Канады

Анатолий Чубайс Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс добивается снятия канадских санкций через Федеральный суд Канады, передает «Коммерсант». Он подал иск из-за бездействия МИД страны, который не ответил на его обращение за 162 дня.

По информации издания, истец считает такое бездействие неразумным и противоречащим закону. Чубайс просит суд выдать приказ, обязывающий чиновников исполнить свои обязанности или воздержаться от нарушений.

В обоснование иска Чубайс приложил биографию, где описал свою оппозицию президенту РФ и изгнание из России. Он также указал, что санкции наносят ему репутационный ущерб и мешают обеспечивать семью.

Ранее группа «Роснано» обратилась с просьбой рассмотреть в закрытом режиме дело против бывших руководителей компании о взыскании 11,9 млрд рублей. Речь идет о должностных лицах, отвечавших за проект Crocus по организации производства магниторезистивной оперативной памяти (MRAM), среди ответчиков выступает Анатолий Чубайс.

До этого судебные приставы начали новое исполнительное производство против Чубайса. По решению суда на его счета наложили обеспечительный арест на сумму почти 11,9 млрд рублей. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 1 апреля 2026 года.

