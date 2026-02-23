Корпорация «Роснано» попросила изменить статус дела против Чубайса Корпорация «Роснано» попросила рассмотреть иск против Чубайса в закрытом режиме

Группа «Роснано» обратилась с просьбой рассмотреть в закрытом режиме дело против бывших руководителей компании о взыскании 11,9 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники. Речь идет о должностных лицах, отвечавших за проект Crocus по организации производства магниторезистивной оперативной памяти (MRAM), среди ответчиков выступает Анатолий Чубайс.

По информации журналистов, в госкорпорации просьбу объяснили наличием сведений, составляющих коммерческую тайну. В издании уточнили, что некоторые документы раскрывают условия финансирования и внутренние параметры проектных компаний.

Ранее судебные приставы начали новое исполнительное производство против Чубайса. По решению суда на его счета наложили обеспечительный арест на сумму почти 11,9 млрд рублей. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 1 апреля 2026 года.

До этого Чубайс покинул пост председателя попечительского совета Фонда Егора Гайдара. Представитель Фонда международных обменов Андрей Нечаев уточнил, что новым главой был назначен бывший замминистра экономики Сергей Васильев.