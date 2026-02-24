Еще одна страна ввела новые санкции против России

Канада расширила антироссийские санкции, включив в «черный список» более 50 физических и юридических лиц из РФ, заявила глава МИД страны Анита Ананд журналистам перед заседанием кабинета министров. Под ограничения преимущественно попали компании и граждане, работающие в энергетическом секторе, передает РИА Новости.

Сегодня я объявляю о дополнительных санкциях сверх уже введенных более 4 тысяч ограничений против российских лиц и организаций. В частности, речь идет о 51 новом ограничении, в основном направленном на энергетический сектор, — заявила она.

Ранее власти Великобритании расширили санкционный список против России. Перечень пополнили 297 новых позиций. Большую часть, 240 пунктов, представляют собой юридические лица. Помимо них, в список попали 50 судов и семь физлиц.

До этого Евросоюз официально продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2027 года. Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС и подписано председателем Каей Каллас. Рестрикции, введенные в 2022 году, сохранят свое действие еще как минимум на год.