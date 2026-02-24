Британия расширила антироссийский санкционный список

Власти Великобритании расширили санкционный список против России, сообщила пресс-служба кабмина королевства. Согласно данным на сайте правительства, перечень пополнили 297 новых позиций.

Отмечается, что большая часть, 240 пунктов, представляют собой юридические лица. Помимо них, в список попали 50 судов и семь физлиц. В частности, речь идет о 10 российских банках, в том числе «Точка Банке», нескольких структурах госкорпорации «Росатом» и «Транснефти». Кроме того, под рестрикции попали индийские и китайские компании, а также фирмы из ОАЭ и Таиланда.

Ранее Европейский союз принял решение о продлении всех своих санкций против России. Согласно документу, рестрикции будут действовать до 24 февраля 2027 года.

Прежде сообщалось, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта могут не приехать в Киев «с подарками» 24 февраля, так как ЕС не ввел новые антироссийские ограничения. По словам аналитиков, теперь «эта пара» может появиться в украинской столице лишь «с пустыми руками».